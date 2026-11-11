Kesimhanelerde kamera ve dijital takiple hijyen çıtası yükseliyor

Hatay'da kesimhane standartları değerlendirildi

Hatay'da kesimhanelerde uygulanacak yeni hijyen ve takip standartlarına ilişkin bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerin uygulama ayrıntılarını ele almak üzere düzenlendi.

gündemde dijital izlemeden kamera sistemlerine:

Toplantıda, işletmelerde kurulması planlanan kamera görüntüleme sistemleri ile kesim sürecinin izlenmesine ilişkin teknik gereksinimler tartışıldı. Ayrıca, kayıt ve denetim süreçlerini kolaylaştıracak dijital hayvan takip altyapısı ile veri akışının nasıl sağlanacağı masaya yatırıldı. Bu tartışmalar, sistemlerin hem izlenebilirlik hem de şeffaflık sağlaması amacıyla yürütüldü.

Karşılanması beklenen gereklilikler arasında ekipman standartları ve kayıt tutma yükümlülükleri yer alıyor; uygulama detayları mevzuat çerçevesinde işletmelere aktarıldı.

sektör görüşleri ve hedeflenen sonuçlar:

Toplantıda sektör temsilcileri ve işletmecilerin uygulamaya ilişkin görüşleri ile talepleri dinlendi. Katılımcılar, hem maliyet ve uygulama kolaylığı hem de çalışan eğitimi gereksinimlerine dikkat çekti.

Yetkililer, bu çalışmaların amacını gıda güvenilirliğini artırmak ve hayvan refahını korumak olarak özetledi. Alınan geri bildirimler doğrultusunda uygulama sürecinin düzenlenmesi ve standartların geliştirilmesine devam edileceği belirtildi.

KESİMHANELERDE DİJİTAL TAKİP VE HİJYEN STANDARTLARININ DEĞERLENDİRİLDİĞİ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.