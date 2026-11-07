Bayburt'ta mahsul güvenliği için üç günlük zirai don tedbiri çağrısı

Meteorolojiden uyarı:

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Bayburt'ta cumartesi gecesinden itibaren etkili olması beklenen zirai dona karşı üreticilerin tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, soğuk hava dalgasıyla birlikte bölge genelinde zirai don riskinin oluşabileceği vurgulandı.

Etkilenecek bölge ve zaman aralığı:

Açıklamada, ülkemizi etkilemesi beklenen soğuk havayla birlikte bölgemiz genelinde (Erzurum, Erzincan, Ardahan, Bayburt ve çevrelerinde) 7 Kasım 2026 Cumartesi (yarın) gece saatlerinden itibaren hafif ve yer yer orta şiddette zirai don beklendiği belirtildi. Meteoroloji, söz konusu donun üç gün süreceğini ve hava sıcaklıklarının yükselmesiyle riskin 10 Kasım Salı günü saat 10.00 itibarıyla azalmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Üreticilere çağrı:

Yetkililer, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarının önem taşıdığını belirterek, güncel uyarı ve hava tahminlerinin takip edilmesini istedi.

BAYBURT İÇİN ZİRAİ DON UYARISI YAPILDI