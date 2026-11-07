Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Bayburt'ta mahsul güvenliği için üç günlük zirai don tedbiri çağrısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Bayburt ve çevresinde cumartesi gecesinden başlayarak üç gün sürecek hafif-orta şiddette zirai don beklendiğini açıkladı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 14:01

GÜNCELLEME: 07 Kasım 2026 - 14:02

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Bayburt'ta mahsul güvenliği için üç günlük zirai don tedbiri çağrısı

Meteorolojiden uyarı:

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Bayburt'ta cumartesi gecesinden itibaren etkili olması beklenen zirai dona karşı üreticilerin tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, soğuk hava dalgasıyla birlikte bölge genelinde zirai don riskinin oluşabileceği vurgulandı.

Etkilenecek bölge ve zaman aralığı:

Açıklamada, ülkemizi etkilemesi beklenen soğuk havayla birlikte bölgemiz genelinde (Erzurum, Erzincan, Ardahan, Bayburt ve çevrelerinde) 7 Kasım 2026 Cumartesi (yarın) gece saatlerinden itibaren hafif ve yer yer orta şiddette zirai don beklendiği belirtildi. Meteoroloji, söz konusu donun üç gün süreceğini ve hava sıcaklıklarının yükselmesiyle riskin 10 Kasım Salı günü saat 10.00 itibarıyla azalmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Üreticilere çağrı:

Yetkililer, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarının önem taşıdığını belirterek, güncel uyarı ve hava tahminlerinin takip edilmesini istedi.

BAYBURT İÇİN ZİRAİ DON UYARISI YAPILDI

BAYBURT İÇİN ZİRAİ DON UYARISI YAPILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İncirliova'da şehir hastanesi bağlantısı için alternatif yol sıcak asfaltla güçl...
images

Akdağ'da ilk kar kayak merkezini beyaza bürüdü
images

Rize'nin yüksekleri mevsimi erken karla karşıladı: Anzer yaylası beyaza büründü
images

Kastamonu'da Gebeoğlu ile Ecevit Geçidi'nde kar hayatı yavaşlattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin afet yönetimi modeli ODTÜ kongresinde paylaşıldı

Kıtlama çayında sorun dinledi: vali Aydın Baruş Karaçoban esnafının nabzını tuttu

ulu çınarlar müzikle bir araya geldi: huzurevinde yaprak sarma günü

Erciyes 38 FK son dakikalarda iki golle galibiyeti garantiledi

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi