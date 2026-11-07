Turkcell COP31'de 'daha fazla bit, daha az watt' yaklaşımını uluslararası sahneye taşıyor

Turkcell COP31'de dijital ve yeşil dönüşümünü paylaştı

Turkcell, Türkiye ev sahipliğinde düzenlenen COP31'de sektörün dijital ve iklim hedeflerine katkısını uluslararası kamuoyuna aktarıyor. Şirket, 2050 net sıfır hedefi doğrultusunda yürüttüğü yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği çalışmalarını, teknoloji odaklı uygulamalarla nasıl somutlaştırdığını sergileyecek. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, iklim hedeflerinin ancak daha temiz enerjiye ve verimli üretime dönüşen yatırımlarla gerçekleştirilebileceğini vurguluyor ve şirketin 'daha fazla bit, daha az watt' anlayışını öne çıkarıyor.

strateji, tanınırlık ve uluslararası performans:

Turkcell, sürdürülebilirlik stratejisini iş modelinin merkezine koyduğunu belirtiyor. Şirketin sera gazı azaltım hedefleri, Uluslararası Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından onaylanmış tek telekom/teknoloji şirketi olarak ifade ediliyor; ayrıca tedarikçi katılımında CDP değerlendirmesinde A notu aldı. Bu göstergeler, Turkcell'in sadece yerel değil küresel standartlarda da ölçülebilir iklim eylemleri yürüttüğüne işaret ediyor. COP31, şirket için bu başarıların arkasındaki vizyonu ve küresel hedeflere katkısını anlatma fırsatı olarak öne çıkıyor.

somut yatırımlar ve teknoloji odaklı uygulamalar:

Şirketin açıklamalarına göre aktif yenilenebilir enerji kapasitesi 115,453 MW seviyesinde ve yaklaşık 2 bin 400 baz istasyonu sahasında güneş enerjisi kullanılıyor. Veri merkezleri dahil elektrik tüketimi, yenilenebilir enerji sertifikalarıyla belgelendirildi. Turkcell, 2026 sonuna kadar toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünü 300 MW'a çıkarmayı hedefliyor. 'Daha fazla bit, daha az watt' yaklaşımı çerçevesinde şirket, büyüyen veri trafiğine rağmen enerji verimliliğini artırdı: 2025'te grup genelinde birim veri trafiği başına enerji tüketimini yaklaşık %23, toplam enerji tüketimini ise %7,3 azalttı. 5G şebekesindeki akıllı uyku modları sayesinde gigabayt başına enerji tüketiminde %85 tasarruf sağlanırken, yapay zekâ destekli şebeke yönetimi ve LEED Gold sertifikalı veri merkezleri enerji ve su verimliliğini yükseltmeye devam ediyor. Ayrıca şirket, sürdürülebilir dönüşümün finansmanı kapsamında 2025 yılında 500 milyon dolar tutarında sürdürülebilir tahvil ihracı gerçekleştirdi.

toplumsal fayda odaklı dijital projeler:

Turkcell, teknolojiyi toplumsal faydaya dönüştürme hedefiyle eğitimden çevreye, dijital kapsayıcılıktan teknolojiye erişime uzanan projeler yürütüyor. Eğitime Dönüştür, Zekâ Gücü, Geleceği Yazanlar ve Dijital Bahar gibi girişimler, çevre bilincinin artırılmasına ve gençlerin dijital yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı sağlıyor. Şirket, COP31 oturumlarında telekomünikasyon altyapılarının temiz enerjiye geçişteki rolünü ve sektörün 2035 hedeflerine nasıl destek olabileceğini de gündeme getirecek; konferansta elektriğin enerji payının 2035'e kadar %35'e yükseltilmesi hedefi çerçevesinde Turkcell'in sunduğu katkılar aktarılacak.

Turkcell, COP31'de deneyim ve uygulamalarını paylaşarak teknoloji ile iklim eylemini birleştiren iş birliklerini güçlendirmeyi, kamuoyu ve sektör paydaşlarını somut yatırım ve hedeflerle buluşturmayı amaçlıyor.

TURKCELL GENEL MÜDÜRÜ DR. ALİ TAHA KOÇ