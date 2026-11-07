Yurt dışı kaynaklı bahis ağına şanlıurfa merkezli darbe: 86 tutuklama

operasyonun kapsamı:

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, siber ve organize suçlarla mücadele kapsamında yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis ve çevrim içi kumar platformlarının altyapılarına entegre internet siteleri üzerinden bahis oynatmak suretiyle haksız kazanç sağlayan suç yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan tespitlerde örgütün idari yönetim, pazarlama ve yazılım departmanları şeklinde organize olduğu belirlendi ve örgüte karşı Şanlıurfa merkezli olarak 26 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

gözaltı ve tutuklamalar:

Operasyon kapsamında toplam 92 şüpheli yakalanarak Şanlıurfaya götürüldü. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 86 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kalan şüphelilerin adli süreçleri hakkında işlemler devam ediyor.

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturma, yurt dışı bağlantılı bahis altyapılarının tespiti ve örgütlü yapılanmanın çözülmesine yönelik çok yönlü çalışmaların sonucu olarak duyuruldu.

ŞANLIURFA MERKEZLİ 26 İLDE EŞZAMANLI GERÇEKLEŞTİRİLEN YASADIŞI BAHİS OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 92 ZANLIDAN 86’SI ÇIKARILDIKLARI MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.