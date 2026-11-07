Kartepe'de kasımın sürprizi: zirve beyaza büründü, aileler teleferikte buluştu

kartepe'de kasımın ilk karı doğayı beyaza çevirdi:

Kocaeli'nin Samanlı Dağları'ndaki bin 640 rakımlı Kartepe zirvesi, kasım ayında etkili olan kar yağışıyla erken bir kış görüntüsüne büründü. Hava sıcaklığının 0 derece'ye düştüğü bölgede karla kaplanan ağaçlar ve ormanlık alanlar görsel bir şölen sundu. Bölgeye gelen vatandaşlar, beyaza bürünen manzarada bol bol fotoğraf çekti ve sezonun ilk karının tadını çıkardı.

zirvede oluşan manzara ve ziyaretçi ilgisi:

Kasım ayında beklenenden önce ortaya çıkan kar, Kartepe'yi İstanbul'a yakın önemli kış turizm merkezlerinden biri olarak tekrar gündeme taşıdı. Karla kaplanan yollar ve ağaçlar, ziyaretçilere kış atmosferini hissettirdi; birçok aile çocuklarıyla birlikte zirvede vakit geçirerek anları ölümsüzleştirdi. Özellikle ağaçların karla kaplanmış hali, bölgeyi fotoğraf tutkunları için çekici kıldı.

ailelerin teleferik tercihi ve ziyaretçi yorumları:

Bazı vatandaşlar kış lastiklerini henüz taktırmadıkları için teleferikle zirveye ulaşmayı tercih etti; teleferik yolculuğu sırasında karla kaplanan ormanların kuşbakışı izlenmesi ziyaretçilerce olumlu karşılandı. Oğluyla birlikte bölgeye gelen Oğuzhan Tutar, oğlunun karı sabırsızlıkla beklediğini belirterek, 'Oğlum Alperen sürekli ne zaman kar yağacağını soruyordu. Kar yağar yağmaz geldik. Teleferikle çıktık, manzara çok güzeldi' dedi.

Asım Vural ise kasım ayında kar görmenin kendileri için özel olduğunu vurguladı: 'Hem bizim için hem de çocuğumuz için çok özel bir an. Genellikle karı aralık ayında görüyoruz, bu sene erken yağması bizi mutlu etti. Teleferikle çıktık, yoğunluk yoktu; daha önce geldiğimizde bakımdaydı ama bu sefer şansımıza denk geldi.' şeklinde konuştu. Ziyaretçiler, teleferiğin araçla çıkılamayan durumlarda kolaylık sağladığını ve fotoğraf çekmek için ideal noktalar sunduğunu ifade etti.

Erken gelen kar, Kartepe'de hafta sonu doğal bir çekim oluştururken bölgeye gelen ailelerin çocuklarıyla birlikte ilk kar deneyimini yaşaması dikkat çekti. Yetkililer ve ziyaretçiler, hava koşullarına göre tedbirlerin alınması gerektiğini hatırlatarak, kış sezonunun başlamasıyla birlikte yoğunluğun artabileceğini belirtiyor.

Samanlı Dağları'nın zirvesinde karın tadını çıkardılar