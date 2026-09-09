Samsun'da okullarda güvenlik ve altyapı güçlendiriliyor

Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde kent genelinde kapsamlı hazırlıkları tamamladı. Yeni dönemin 14 Eylül Pazartesi günü başlaması planlanırken, okul güvenliğini ve fiziki altyapıyı güçlendirmeye yönelik adımlar öne çıktı. İl genelinde yaklaşık binin üzerinde okulda eğitim-öğretim yürütülürken, öğretmen sayısı 21 bin 500 ve öğrenci sayısı yaklaşık 250 bin seviyesinde bulunuyor.

Güvenlik tedbirleri ve uygulama:

Valilik koordinasyonunda Emniyet ve ilgili paydaşlarla yürütülen çalışmalarda, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından Samsun'a tahsis edilen 527 okul bahçe görevlisi bu yıl ilk kez aktif görev yapacak. Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) ise şimdilik 91 okula entegre edildi; ayrıca 69 okulun daha sisteme dahil edilmesi için çalışmalar yıl boyunca sürecek.

Belirlenen okullardan 24 tanesinde sabit okul polisi görev yapacak, 26 okulda ise koordinasyon bazlı güvenlik hizmetleri yürütülecek. Okulların temizlik ve bakım hizmetlerinde ise toplum yararına program kapsamında bin 223 çalışan desteği verilecek.

Altyapı, bakım ve teknolojik yatırımlar:

Yaz döneminde 112 okulun bakım ve onarımları tamamlandı, bu dönemde 8 yeni okul eğitim-öğretime açılacak. Taşımalı eğitim kapsamında 23 bin 565 öğrenci evlerine en yakın okullara taşınacak. Okulların teknolojik altyapısında da adımlar atıldı: örgün eğitim sınıflarının tamamında akıllı tahtalar bulunuyor, 300 okulda bilgi teknoloji sınıfı yer alıyor ve bunların 104'ü son bir yıl içinde kuruldu.

Ayrıca 7 okulda yenilikçi sınıflar oluşturuldu, 100 okula yazıcı, 3D yazıcı, robot kitleri ve teknoloji setleri kazandırıldı. Öğretmenlerin mesleki gelişimi için de çalışmalar süyor; içinde bulunulan hafta içinde 2 bin 900 öğretmen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programı eğitimlerini yapıyor.

İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, uyum haftasının sürdüğünü belirterek velileri okulların düzenlediği etkinliklere katılmaya çağırdı ve tüm hazırlıkların öğrencilerin güvenliği ve gelişimi odaklı olarak yürütüldüğünü vurguladı. Birinci dönem planı ise 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak.

SAMSUN’DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİ OKUL GÜVENLİĞİ İÇİN KAPSAMLI HAZIRLIK YAPILDI. KENT GENELİNDE 527 OKUL BAHÇE GÖREVLİSİ İLK KEZ AKTİF GÖREV ALIRKEN, 91 OKUL KGYS SİSTEMİNE ENTEGRE EDİLDİ. YAZ DÖNEMİNDE 112 OKULUN BAKIM VE ONARIMI TAMAMLANIRKEN, 8 YENİ OKUL DA ÖĞRENCİLERİN HİZMETİNE SUNULACAK.