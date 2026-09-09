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Yunusemre kütüphanelerinde öğrenci odaklı çalışma saatleri

Yunusemre Belediyesi, Neşe Gülersoy ve Uğur Mumcu kütüphanelerinin hafta içi 08.30-22.30, hafta sonu 09.00-17.00 arasında hizmet vereceğini açıkladı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 13:41

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Yunusemre kütüphanelerinde öğrenci odaklı çalışma saatleri

kütüphanelerde yeni çalışma saatleri:

Yunusemre Belediyesi'ne bağlı Neşe Gülersoy ve Uğur Mumcu kütüphanelerinde, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi. Uygulama, ders çalışma ihtiyacının arttığı dönemlerde kütüphanelerin daha etkin kullanılmasını sağlamak üzere şekillendirildi.

amaç ve belediye açıklaması:

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Neşe Gülersoy Kütüphanesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle buluştu ve yeni eğitim-öğretim yılında onlara başarılar diledi. Başkan Balaban, "Yeni dönemin ders zili çalmadan önce öğrencilerimiz için belediyemiz bünyesindeki Neşe Gülersoy ve Uğur Mumcu kütüphanelerinin saatlerinde yeniden bir düzenlemeye gittik. Bu şekilde hem öğrencilerimiz hem de vatandaşlarımız kütüphanelerimizden en verimli şekilde faydalanabilecekler. Sosyal belediyecilik anlamında öğrencilerimiz için gereken neyse yapıyoruz ve bundan sonrada yapmaya hazırız. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitimlerine destek olmak bizim önemli görevlerimiz arasında." diye konuştu.

hizmet saatleri ve uygulama detayları:

Kütüphane Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Neşe Gülersoy ve Uğur Mumcu Kütüphaneleri hafta içi 08.30-22.30 arasında, hafta sonu ise 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Yeni düzenlemenin öğrenciler ve diğer kullanıcılar için kütüphanelerin erişilebilirliğini artırması hedefleniyor.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ’NE BAĞLI NEŞE GÜLERSOY VE UĞUR MUMCU KÜTÜPHANELERİNDE, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM...

YUNUSEMRE BELEDİYESİ’NE BAĞLI NEŞE GÜLERSOY VE UĞUR MUMCU KÜTÜPHANELERİNDE, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE ÇALIŞMA SAATLERİNDE DÜZENLEMEYE GİDİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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