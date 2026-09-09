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Kuzey Marmara'da motor yangını pikabı kullanılamaz bıraktı

Kuzey Marmara Otoyolu Pendik Kurnaköy çıkışında seyreden pikapta motor yangını çıktı; itfaiye söndürdü, araç kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 14:01

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Kuzey Marmara'da motor yangını pikabı kullanılamaz bıraktı

Kuzey Marmara'da motor yangını pikabı kullanılamaz bıraktı

Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul-Kocaeli istikametinde, Pendik Kurnaköy Gişeleri çıkışı İzmit istikametinde seyir halindeki bir pikapta yangın çıktı.

olayın gelişimi:

İddiaya göre yangın, aracın motor bölümünden başladı ve alevler hızla aracın arka kısmına sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevler çevreyi yoğun dumanla kapladı.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kontrol altına alınarak söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Kullanılamaz hale gelen araç havadan görüntülendi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

Kuzey Marmara&#039;da seyir halinde pikap alevlere teslim oldu

Kuzey Marmara'da seyir halinde pikap alevlere teslim oldu

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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