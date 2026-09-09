Kuzey Marmara'da motor yangını pikabı kullanılamaz bıraktı
Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul-Kocaeli istikametinde, Pendik Kurnaköy Gişeleri çıkışı İzmit istikametinde seyir halindeki bir pikapta yangın çıktı.
olayın gelişimi:
İddiaya göre yangın, aracın motor bölümünden başladı ve alevler hızla aracın arka kısmına sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevler çevreyi yoğun dumanla kapladı.
müdahale ve soruşturma:
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kontrol altına alınarak söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Kullanılamaz hale gelen araç havadan görüntülendi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.
Kuzey Marmara'da seyir halinde pikap alevlere teslim oldu
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