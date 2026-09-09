Hasan Kalyoncu Üniversitesi tek kameralı yapay zekâ ile kaleci performansını ölçüyor

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden yapay zekâ destekli kaleci performans sistemi:

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), spor teknolojileri alanında yürüttüğü yeni projeyle genç kalecilerin antrenman performansını daha nitelikli ve ölçülebilir hale getirmeyi hedefliyor. TÜBİTAK 1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı kapsamında desteklenen proje, sensör kullanmadan tek kameralı görüntü işleme ve yapay zekâ yöntemleriyle performans analizini mümkün kılmayı amaçlıyor.

Projenin amacı ve kapsamı:

"Tek Kameralı Sensörsüz Kaleci Performans Analiz Sisteminin Geliştirilmesi" başlıklı proje ile genç kalecilerin antrenman sürecinde elde edilen verilerin otomatik ve objektif bir şekilde değerlendirilmesi planlanıyor. Sistem; görüntü işleme, hareket analizi ve yapay zekâ modelleri aracılığıyla kalecilerin refleks, pozisyon alma ve müdahale etkinliği gibi performans parametrelerini inceleyecek ve antrenörlere ölçülebilir geri bildirim sağlayacak.

Ekip ve iş birliği:

Projeyi HKÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü yürütüyor. Proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Kıymık olurken, aynı bölümden Dr. Öğr. Üyesi Ali Emre Öztürk proje araştırmacısı olarak görev alıyor. Çalışma, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde sahaya yönelik uygulanabilir çözümler geliştirmeyi öngörüyor.

HKÜ, projenin üniversitenin araştırma ve toplumsal katkı odaklı yaklaşımına hizmet ettiğini vurguluyor; amaç, geliştirilen teknolojinin gerçek spor ortamında test edilerek genç kalecilerin gelişimine doğrudan katkı sunması.

Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan ise projeye ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak bilimsel bilgi ve teknolojiyi yalnızca akademik çıktı üretmek için değil, toplumun ihtiyaçlarına çözüm sunacak yenilikçi uygulamalara dönüştürmek için kullanıyoruz. Genç sporcularımızın gelişimini yapay zeka ve görüntü işleme teknolojileriyle destekleyecek bu proje de üniversitemizin mühendislik alanındaki bilgi birikimini sahaya taşıması açısından oldukça kıymetli. Gaziantep Büyükşehir Belediyemizle gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde geliştirdiğimiz teknolojinin gerçek spor ortamında karşılık bulmasını ve genç kalecilerimizin gelişimine doğrudan katkı sunmasını hedefliyoruz".

HKÜ’DE KALECİ PERFORMANSINA YAPAY ZEKA DESTEĞİ