Ev yangınında ölen çiftin otopsisinde cinayet şüphesi: evin ateşe verildiği değerlendiriliyor

Olay anı ve ilk müdahale:

Dün gece saatlerinde Elazığ’ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasında bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin eve girmesiyle ev sahipleri Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin cansız bedenleri bulundu ve yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çiftin cenazeleri, ayrıntılı inceleme yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otopsi bulguları ve soruşturmanın yönü:

Morgda yapılan otopside, Üykü çiftinin vücutlarında kurşun izleri tespit edildi. Bu bulgu, yetkililerin çiftin önce silahla öldürüldüğü, ardından evin ateşe verildiği değerlendirmesine yol açtı.

Ayrıca yapılan incelemelerde Hayriye Üykü’ye ait altın ve değerli eşyaların kayıp olduğu bilgisi edinildi. Bu durum, olayın cinayet ve aynı zamanda yağma ya da hırsızlık yönlerinin de araştırılmasına neden oldu.

Soruşturma ve bekleyen adımlar:

Jandarma ekipleri olay yerinde ve eve ilişkin delil toplama çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, otopsi raporu ve adli inceleme sonuçlarına bağlı olarak olayın şekli ve şüpheliler hakkında yönlendirici bilgiler elde etmeyi amaçlıyor.

Soruşturma halen devam etmekte olup, yetkili kurumların yapacağı ek tespitler kamuoyuyla paylaşılacak.

ELAZIĞ’IN KARAKOÇAN İLÇESİNDE ÇIKAN EV YANGININDA KARI KOCA HAYATINI KAYBEDERKEN YAPILAN OTOPSİDE OLAYIN CİNAYET OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI. YAPILAN İNCELEMEDE KARI KOCANIN VÜCUDUNDA KURŞUN İZLERİ TESPİT EDİLİRKEN EVDEKİ ALTIN VE DEĞERLİ EŞYALARIN KAYIP OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.