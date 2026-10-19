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Bayburt'ta öğrenciler merhum Hacı Asaf Durulmuş'u dualarla andı, mirası vurgulandı

Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İmam Hatipliler Haftası'nda merhum Hacı Asaf Durulmuş'u mezarı başında Kur'an tilaveti ve dualarla andı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 11:30

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bayburt'ta öğrenciler merhum Hacı Asaf Durulmuş'u dualarla andı, mirası vurgulandı

İmam Hatipliler Haftası'nda anma gerçekleştirildi

Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İmam Hatipliler Haftası kapsamında imam hatip camiasının kentteki öncülerinden merhum Hacı Asaf Durulmuş'u mezarı başında dualarla andı.

Okulun hafız öğrencileri tarafından Durulmuş'un mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu ve anma töreninde duygulu anlar yaşandı.

Mezar başında Kur'an tilaveti:

Tören, hafız öğrencilerin okuduğu tilavetle başladı; öğrenciler okudukları surelerle merhumun anısını yâd etti. Etkinlik, imam hatip geleneğinin nesiller arası aktarımını ve gençlerin toplumsal hafızayı yaşatma çabasını öne çıkardı.

Eğitim ve spor mirası:

Hacı Asaf Durulmuş, 1950'li yıllarda spor alanındaki çalışmalarıyla tanınıyordu; ardından 1970'li yıllarda Bayburt'ta imam hatip eğitiminin gelişmesi ve okulun yapımına yönelik çalışmalarda görev aldı. Durulmuş, okulun inşası için yürütülen yardım faaliyetlerine yurt içinde ve yurt dışında katkıda bulunmuştu.

Durulmuş, 2024 yılında 87 yaşında hayatını kaybetmişti; İmam Hatipliler Haftası'ndaki anma, kentte bıraktığı iz ve eğitime yaptığı katkıların sürdürülmesine işaret ediyor.

İMAM HATİPLİLER HAFTASI’NDA HACI ASAF DURULMUŞ UNUTULMADI

İMAM HATİPLİLER HAFTASI’NDA HACI ASAF DURULMUŞ UNUTULMADI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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