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Bayburt'ta Onur Şipal gençlerle kariyer ve mücadele üzerine konuştu

Olimpiyat sporcusu Onur Şipal, Bayburt Gençlik Merkezi'ndeki Kariyer Günleri'nde gençlerle bir araya gelerek disiplin ve mücadele deneyimlerini paylaştı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 09:29

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EDİTÖR: Emre Koç

Bayburt'ta Onur Şipal gençlerle kariyer ve mücadele üzerine konuştu

Onur Şipal Bayburt Gençlik Merkezi'nde gençlerle buluştu

Milli boksör ve olimpiyat sporcusu Onur Şipal, Bayburt Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Kariyer Günleri programında gençlerle bir araya geldi. Etkinlik, Genç Ofis koordinasyonunda gerçekleştirildi ve sporcu, sahadaki yıllarından edindiği tecrübeleri katılımcılarla paylaştı.

Spor kariyerinden çıkarılan dersler:

Şipal, konuşmasında başarının sürekli tekrar ve çalışmayla geldiğini vurguladı. Spor hayatındaki zorlukları örneklerle anlatırken, hedefe ulaşmada mücadele ve disiplin kavramlarının önemine dikkat çekti. Gençlere, rutin oluşturmanın ve hedefleri küçük adımlara bölmenin faydalarını aktardı.

Soru-cevap ve gençlerin ilgisi:

Program soru-cevap formatında ilerledi; gençler Şipal'e kariyer yolculuğu, motivasyon kaynakları ve günlük antrenman düzeni hakkında sorular yöneltti. Sporcu, samimi cevaplarla deneyimlerini paylaşarak katılımcıların merak ettiği konuları yanıtladı ve gençlerin kariyer planlarına dair öneriler sundu.

Etkinlik, gençlerin aktif katılımı ve sporculardan doğrudan tavsiye alma fırsatıyla tamamlandı. Şipal'in paylaşımı, kariyer arayışındaki gençler için pratik öneriler ve motive edici örnekler sundu.

MİLLİ BOKSÖR ŞİPAL GENÇLERLE BULUŞTU

MİLLİ BOKSÖR ŞİPAL GENÇLERLE BULUŞTU

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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