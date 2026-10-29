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Devrek’te 29 Ekim coşkusu öğrencilerin gösterileriyle yükseldi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı; törenler, öğrencilerin gösterileri ve ödül törenleriyle büyük coşkuyla kutlandı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 14:28

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Devrek’te 29 Ekim coşkusu öğrencilerin gösterileriyle yükseldi

resmi kutlamalar ve program akışı:

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı sabah saatlerinde düzenlenen törenlerle coşku içinde kutlandı. Gün, Devrek Kaymakamlığı makamında tebrikatların kabul edilmesiyle başladı; ardından program Cumhuriyet Alanı'ndaki etkinliklerle sürdü.

Cumhuriyet Alanı'ndaki törene Kaymakam Onur Alp Bıçakçı, Garnizon Komutanı Deniz Yarbay Hüsamettin Çalçoban ve Belediye Başkanı Özcan Ulupınar protokol üyeleri olarak katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Onur Alp Bıçakçı günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

öğrenci gösterileri ve şiir dinletileri:

Programın en ilgi çeken bölümü öğrencilerin hazırladığı gösteriler oldu. Öğrenciler tarafından sergilenen foklar gösterileri ve okunan şiirler davetlilerin dikkatini çekti; performanslar sık sık alkışlandı. Öğrencilerin hazırladığı sunumlar, kutlamanın samimi ve katılımcı havasını güçlendirdi.

ödül töreni ve tören geçişi:

Gösterilerin tamamlanmasının ardından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi. Ödül töreninin ardından gerçekleştirilen tören geçişiyle program resmi olarak sona erdi.

Düzenlenen kutlama programına askeri erkan, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı; etkinlikler ilçe gündeminde birlik ve coşku yarattı.

CUMHURİYET BAYRAMI PROTOKOL TARAFINDAN DAVETLİLERİN BAYRAMLARINI KUTLAMASI İLE BAŞLANDI

CUMHURİYET BAYRAMI PROTOKOL TARAFINDAN DAVETLİLERİN BAYRAMLARINI KUTLAMASI İLE BAŞLANDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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