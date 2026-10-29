Cumhuriyet bayramında Anamur'da şehit ailelerine vefa ve dayanışma

Ziyaretin amacı ve katılımcılar:

Mersin'in Anamur ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilen vefa ziyaretlerinde Anamur Kaymakamı Kemal Duru, İlçe Müftüsü Mehmet Fidan ve ilçe protokolü yer aldı. Heyet, şehit aileleriyle bir araya gelerek taleplerini dinledi ve gündelik ihtiyaçlar ile psikososyal destek konularında bilgi alışverişinde bulundu.

Şehit aileleriyle yüz yüze görüşmeler:

Program çerçevesinde, 11 Ağustos 1999 tarihinde Van'ın Gürpınar ilçesinde çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Gözcü'nün ailesi ile 1994 yılında şehit düşen Piyade Teğmen Ahmet Tor'un ailesi ziyaret edildi. Heyet, ailelerin taleplerini not aldı ve ihtiyaçların takibi için gerekli yönlendirmelerin yapılacağını belirtti.

Anma programı ve dualar:

Anamur'un Kızılaliler Mahallesi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak şehitler için dualar edildi. Ziyaretlerde şehitler rahmetle anılırken, katılımcılar ailelere yakın ilgi gösterdi ve anıların yaşatılmasının önemi vurgulandı.

Kemal Duru ziyaretlerde şehit ailelerinin her zaman devletin yanında olduğunu vurgulayarak vatan, millet ve bayrak gibi değerler uğruna can verenlerin geride kalanlarına sahip çıkmanın devletin sorumluluğu olduğunu ifade etti. Duru ayrıca başka acıların yaşanmaması temennisinde bulundu.

Ziyaretler, yerel yöneticilerin toplumsal hafızayı canlı tutma ve şehit ailelerine yönelik sürekli destek mekanizmalarını sürdürme çabasının bir parçası olarak değerlendirildi. Ailelerin talepleri not edilerek takip edileceği bildirildi.

MERSİN’İN ANAMUR İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA ŞEHİT AİLELERİNE YÖNELİK VEFA ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.