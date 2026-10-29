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Üsküdar'daki soruşturma sonrası Sinem Dedetaş ev hapsiyle tahliye edildi

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, yapı ve iskan ruhsatlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ev hapsi şartıyla adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 14:24

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Üsküdar'daki soruşturma sonrası Sinem Dedetaş ev hapsiyle tahliye edildi

Üsküdar'daki soruşturma sonrası Sinem Dedetaş ev hapsiyle tahliye edildi:

Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Sinem Dedetaş, yargı sürecinde verilen yeni kararla cezaevinden çıkarıldı. İddialar arasında "rüşvet" ve "irtikap" suçları bulunuyor.

Soruşturma, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütüldü. İhbarlar, mağdur beyanları ve etkin pişmanlık kapsamında ifade veren şüphelilerin anlatımları doğrultusunda başlatılan incelemeler sonrasında Dedetaş, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Soruşturmanın muhattapları ve kapsamı:

Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile birlikte; Belediye Başkan Yardımcısı F.D., Başkan Danışmanı U.M., Özel Kalem Müdürü A.K., Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. ile ilgili birim amirleri ve personel hakkında inceleme başlatıldı. Soruşturma, yapı ve iskan ruhsatı süreçlerindeki usulsüzlük iddialarına odaklandı.

Tahliye kararı ve uygulanan adli kontrol tedbiri:

Dedetaş’ın avukatı tarafından yapılan tahliye başvurusu üzerine hakimlik, tutukluluğun devamı yerine ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Karar doğrultusunda Sinem Dedetaş, cezaevinden çıkarılarak yargılama sürecinde ev hapsi koşuluna tabi tutuldu.

Yetkili makamların yürüttüğü soruşturmanın seyri ve olası ek adımlar, soruşturma makamlarının takibi ve yargı sürecinin ilerlemesine göre belirlenecek.

Sinem Dedetaş ev hapsi şartıyla tahliye edildi

Sinem Dedetaş ev hapsi şartıyla tahliye edildi

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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