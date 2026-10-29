Üsküdar'daki soruşturma sonrası Sinem Dedetaş ev hapsiyle tahliye edildi:

Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Sinem Dedetaş, yargı sürecinde verilen yeni kararla cezaevinden çıkarıldı. İddialar arasında "rüşvet" ve "irtikap" suçları bulunuyor.

Soruşturma, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütüldü. İhbarlar, mağdur beyanları ve etkin pişmanlık kapsamında ifade veren şüphelilerin anlatımları doğrultusunda başlatılan incelemeler sonrasında Dedetaş, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Soruşturmanın muhattapları ve kapsamı:

Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile birlikte; Belediye Başkan Yardımcısı F.D., Başkan Danışmanı U.M., Özel Kalem Müdürü A.K., Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. ile ilgili birim amirleri ve personel hakkında inceleme başlatıldı. Soruşturma, yapı ve iskan ruhsatı süreçlerindeki usulsüzlük iddialarına odaklandı.

Tahliye kararı ve uygulanan adli kontrol tedbiri:

Dedetaş’ın avukatı tarafından yapılan tahliye başvurusu üzerine hakimlik, tutukluluğun devamı yerine ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Karar doğrultusunda Sinem Dedetaş, cezaevinden çıkarılarak yargılama sürecinde ev hapsi koşuluna tabi tutuldu.

Yetkili makamların yürüttüğü soruşturmanın seyri ve olası ek adımlar, soruşturma makamlarının takibi ve yargı sürecinin ilerlemesine göre belirlenecek.

Sinem Dedetaş ev hapsi şartıyla tahliye edildi