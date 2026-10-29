Ordu’da cumhuriyetin 103. yılı öğrenci gösterileriyle renklendi

Ordu’da cumhuriyet coşkusu 103. yılda da sürdü

Ordu’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103’üncü yılı, sabah saatlerinde başlayan törenler ve gün boyu devam eden etkinliklerle kutlandı. Programlar, valilikte tebriklerin kabul edilmesiyle açıldı; halk, öğrenciler ve protokol temsilcileri alanda bir araya geldi.

törenin açılışı ve protokol:

Kutlamalar, Ordu Valisi Muammer Erol’un Valilik makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Ordu Lisesi önündeki alandaki ana programda Vali Erol ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aşkın Baş vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Vali Erol günün anlam ve önemine ilişkin değerlendirmede bulundu ve Cumhuriyet’in tarihsel önemine vurgu yaptı.

etkinlikler, yarışmalar ve kapanış:

Program boyunca öğrenciler şiirler seslendirdi, spor gösterileri sundu ve halk oyunları sergilendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı mesajı da etkinlikte okundu. Cumhuriyet konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüller Vali Muammer Erol tarafından takdim edildi.

Kutlamalar, tören geçişi ile devam edip günün sonunda Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın konseriyle sona erdi. Etkinlikler boyunca şehirdeki birlik ve Cumhuriyet vurgusu ön plana çıkarken, gençlerin sahne performansları ve ödül törenleri dikkat çekti.

JANDARMA EKİPLERİNİN TÖREN GEÇİŞİ