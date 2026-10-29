Yağış nedeniyle İzmit'te fener alayı iptal edildi

İptal kararı ve gerekçe:

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre kent için sarı kodlu uyarı yapıldığı bildirildi.

Uyarının kapsamı ve süresi:

Açıklamada, olumsuz hava şartlarının 29 Ekim sabahından 30 Ekim akşamına kadar sürmesinin beklendiği kaydedildi.

Planlanan etkinliğin durumu:

Bugün saat 18.30'da İzmit'teki Kültür Tepesi Atatürk Anıtı ile Milli İrade Meydanı arasında yapılması planlanan fener alayının iptal edildiği duyuruldu.

KOCAELİ'DE OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI KAPSAMINDA DÜZENLENMESİ PLANLANAN FENER ALAYI İPTAL EDİLDİ.