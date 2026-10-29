Dolar 49,8324 +0,06%
Euro 55,6707 +0,17%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.472,20 -0,29%
EUR/USD 1,1151 -0,06%
Brent Petrol 110,17 -1,32%
--°

Dicle'de gençlerin ve protokolün ortak cumhuriyet kutlaması

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 29 Ekim kutlamalarında protokol, kurum temsilcileri ve vatandaşlar salonda Cumhuriyet'in 103. yılını coşkuyla kutladı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 14:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Dicle'de gençlerin ve protokolün ortak cumhuriyet kutlaması

Dicle'de cumhuriyet coşkusu

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Kutlama programı, Dicle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı kapalı spor salonunda gerçekleştirildi.

Programın akışı:

Etkinliğe Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, Dicle Belediye Başkan Vekili Ağa Aydın, Dicle Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Erdem, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Erdoğan Özkan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Vural Karabela, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, törende günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı ve çocukların yanı sıra katılımcıların bayramını kutladı.

Katılımcılar ve kapanış:

Protokol ile vatandaşlar arasında gerçekleştirilen kutlamalarda hazırlanan etkinlikler sahnelenirken, program düzenlenen faaliyetlerin tamamlanmasının ardından sona erdi.

CUMHURİYETİN KURULUŞUNUN 103&#039;ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DİYARBAKIR&#039;IN DİCLE İLÇESİNDE DÜZENLENEN BİRÇOK...

CUMHURİYETİN KURULUŞUNUN 103'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DİYARBAKIR'IN DİCLE İLÇESİNDE DÜZENLENEN BİRÇOK ETKİNLİKLE COŞKUYLA KUTLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kastamonu’da cumhuriyet coşkusu: komandolar ve sporcular gösterileriyle sahnede
images

Cumhuriyetin ekonomi tercihleriyle şeker sanayisinin yüz yıllık izleri
images

Atatürk Üniversitesi diplomalarda öne çıkan TYÇ uygulamasıyla ödüllendirildi
images

Engelleri aşan coşku: özel öğrencilerin cumhuriyet klibi sosyal medyada ilgi top...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hisarcık'ta 29 Ekim coşkusu: öğrenciler yarışmalarda ödüllendirildi

Cumhuriyet için kanla dayanışma: MHP Diyarbakır'dan örnek kampanya

Pazaryeri'nde cumhuriyet kutlaması dereceye giren öğrencilerin ödülleriyle tamamlandı

TCG Kaş 29 ekim’de Fethiye limanında halka açıldı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek