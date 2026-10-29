Dicle'de gençlerin ve protokolün ortak cumhuriyet kutlaması

Dicle'de cumhuriyet coşkusu

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Kutlama programı, Dicle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı kapalı spor salonunda gerçekleştirildi.

Programın akışı:

Etkinliğe Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, Dicle Belediye Başkan Vekili Ağa Aydın, Dicle Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Erdem, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Erdoğan Özkan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Vural Karabela, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, törende günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı ve çocukların yanı sıra katılımcıların bayramını kutladı.

Katılımcılar ve kapanış:

Protokol ile vatandaşlar arasında gerçekleştirilen kutlamalarda hazırlanan etkinlikler sahnelenirken, program düzenlenen faaliyetlerin tamamlanmasının ardından sona erdi.

CUMHURİYETİN KURULUŞUNUN 103'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DİYARBAKIR'IN DİCLE İLÇESİNDE DÜZENLENEN BİRÇOK ETKİNLİKLE COŞKUYLA KUTLANDI.