Bayburt'ta piknikçilere alışan tilki sofradan karnını doyuruyor

Piknikte beklenmedik misafir:

Bayburt'un Demirözü ilçesindeki mesire alanında piknik yapan bir aile, yanlarına usulca yaklaşan bir tilkiyle karşılaştı. Ailenin pişirdiği tavuk soteyi fark eden tilki, aileyi korkutmadan yaklaştı. Aile hayvanı uzaklaştırmak yerine yiyecek ikram etti; tilki ikramı yiyip karnını doyurduktan sonra çimlere uzanıp dinlendi.

Olayı gören çevredekiler, tilkinin insanlara alıştığını ve huzurlu bir şekilde piknikçilere yaklaşarak yiyecek beklediğini belirtti. Aynı mesire alanında daha önce de benzer görüntüler yaşanmış; piknik için bölgeye giden Mikail Şeker adlı kişi, tilkiyi elleriyle beslemişti.

Davranış değişikliği ve sonuçları:

Yerel halkın anlattıklarına göre tilki zamanla avlanmayı azaltıp hazıra alışmayı seçmiş ve bölgenin adeta maskotu haline gelmiş durumda. Bu tür alışkanlıklar, yabani hayvanların doğal davranışlarını değiştirebilir; kolay bulunan yiyecek kaynaklarına yönelen hayvanlar, insanların bulunduğu alanlara daha sık yaklaşma eğilimi gösterir.

Mesire alanında gözlemlenen tilkinin davranışı, piknik alanlarında yaban hayatıyla etkileşim kurmanın sınırlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor. Ziyaretçiler, hem kendi güvenlikleri hem de hayvanların doğal yaşam alışkanlıklarının korunması açısından dikkatli olmalı ve yiyecek paylaşımı konusunda özen göstermelidir.

BAYBURT’TA HAZIRA ALIŞAN TİLKİ KARNINI PİKNİK SOFRALARINDA DOYURUYOR