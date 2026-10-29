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Dalaman’da metrekareye 118,4 kilogram yağışın ardından toparlanma çalışmaları hızlandı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, metrekareye 118,4 kilogram yağış düşen Dalaman’da saha çalışmaları ve afet müdahalelerini yerinde denetleyip önceliklerini açıkladı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 15:21

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EDİTÖR: Aslı Han

Dalaman’da metrekareye 118,4 kilogram yağışın ardından toparlanma çalışmaları hızlandı

Başkan Aras dalaman’da sahayı yerinde inceledi:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yoğun yağış ve taşkınların etkili olduğu Dalaman ilçesinde incelemelerde bulundu. Metrekareye 118,4 kilogram yağış düştüğü bildirilen bölgede, Başkan Aras etkilenen mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi ve yaşanan sorunları yerinde dinledi.

Vatandaş buluşmaları ve yerel tespitler:

Ziyaretlerde Aras, mahalle sakinlerinden doğrudan bilgi aldı; taşkın sonucu ev ve iş yerlerinde ortaya çıkan su baskınları, drenaj tıkanmaları ve ulaşımda aksayan noktalar gündeme geldi. Yerinde yapılan tespitlerle kısa ve orta vadede öncelikli müdahale gerektiren yerler belirlendi.

Müdahale ekipleri ve saha çalışmaları:

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile MUSKİ ekiplerinin sahada olduğu belirtilirken, çalışmaların koordineli yürütüldüğü vurgulandı. Aras, ekiplerin sayısını ve kullanılan araç-gereci aktararak sürecin kapsamını açıkladı: 130 personel, 88 araç ve ekipman sahada görev yapıyor; su tahliyesi, yol temizliği, altyapı müdahaleleri ve hasar tespit çalışmaları gece gündüz devam ediyor.

Büyükşehir Belediyemiz ve MUSKİ ekiplerimiz, 130 personel, 88 araç ve ekipmanla gece gündüz demeden çalışıyor.

Su tahliyesinden yol temizliğine, altyapı müdahalelerinden hasarların giderilmesine kadar tüm imkânlarımızla sahadayız. Önceliğimiz, hemşehrilerimizin güvenliği ve hayatın bir an önce normale dönmesi. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Yağışlardan etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Aras ve ekipleri, sahadaki çalışmaları yakından takip etmeye devam edeceklerini ve kısa sürede günlük yaşamın normale dönmesi için bütün imkânların seferber edildiğini belirtti.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ARAS, METREKAREYE 118,4 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞEN DALAMAN’DA...

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ARAS, METREKAREYE 118,4 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞEN DALAMAN’DA TAŞKINDAN ETKİLENEN BÖLGELERİ ZİYARET EDEREK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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