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Denizli’de 29 ekim coşkusu kültür merkezinde doruğa ulaştı

Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yağış ihtimaline rağmen Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, gösteri ve konserlerle kutlandı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 15:21

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Denizli’de 29 ekim coşkusu kültür merkezinde doruğa ulaştı

Cumhuriyet'in 103. yılı kent merkezinde kutlandı

Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Denizli'de düzenlenen tören ve etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlandı. Yağış ihtimali nedeniyle program, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi çatısı altında gerçekleştirildi ve kent halkı bayram sevincini salonlarda birlikte yaşadı.

Törene katılan isimler ve protokol:

Törene, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Abdullah Karakoç, Pamukkale Kaymakamı Alper Faruk Güngör ve Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir ile Denizli milletvekilleri, siyasi parti il başkanları, kamu kurum ve kuruluşları ile meslek örgütlerinin temsilcileri katıldı. Çok sayıda vatandaşın izlediği tören, protokol konuşmaları ve saygı duruşuyla başladı.

Öğrenci gösterileri ve etkinlikler:

Programda öğrencilerin hazırladığı resim sergisi ziyaretçilerden beğeni topladı. Halk oyunları gösterileri, öğrencilerin okuduğu şiirler ve konserlerle Cumhuriyet'in anlamı ve önemi vurgulandı. Sahne programları boyunca gençlerin performansları dikkat çekti ve katılımcılar hep birlikte bayram coşkusunu paylaştı.

Tören ve etkinlikler, Cumhuriyet'in kazanımlarına dikkat çeken konuşmalar ile son buldu. Kentteki kutlamalar, farklı kuşakların bir arada olduğu bir atmosferde gerçekleşirken, yağış tehdidine rağmen planlanan programın iç mekâna taşınması katılımcı memnuniyetini sağladı.

CUMHURİYETİN İLANININ 103. YIL DÖNÜMÜ VE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI, DENİZLİ’DE DÜZENLENEN TÖREN...

CUMHURİYETİN İLANININ 103. YIL DÖNÜMÜ VE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI, DENİZLİ’DE DÜZENLENEN TÖREN VE ETKİNLİKLERLE KUTLANDI. ÖĞRENCİLERİN HAZIRLADIĞI RESİM SERGİSİ, HALK OYUNLARI GÖSTERİLERİ, ŞİİR DİNLETİLERİ VE KONSERLER BAYRAM COŞKUSUNU YAŞATTI.DENİZLİ’DE CUMHURİYETİN İLANININ 103. YIL DÖNÜMÜ VE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN KUTLAMA PROGRAMI, YAĞIŞ İHTİMALİ NEDENİYLE DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİHAT ZEYBEKCİ KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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