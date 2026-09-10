Üretimle bölge oyunu değiştiren adım: Türkiye elektrikli ticari araçların merkezine hazırlanıyor

SANY ve FMT'nin Türkiye yapılanması resmi olarak tanıtıldı

Çırağan Palace Kempinski İstanbul'da gerçekleştirilen lansmanda, SANY ve FMT iş birliğiyle Türkiye'nin elektrikli ticari araç üretiminde bölgesel merkez olma hedefi duyuruldu. Etkinlikte kamu temsilcileri, sektör profesyonelleri ve basın mensupları hazır bulundu. Açıklanan plana göre Türkiye sadece satış pazarı olmayacak; üretim, montaj, servis, yedek parça, teknik destek ve operasyon yönetimi tek bir çatı altında entegre edilecek.

yatırım, tesis ve üretim hedefleri:

Projenin ilk aşaması için 50 milyon dolar tutarında başlangıç yatırımı ayrıldı. Ankara ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Entegre Üretim ve Operasyon Merkezi yaklaşık 26 bin metrekare kapalı alana sahip. Şirket, beş yıl içinde yatırım büyüklüğünü 500 milyon dolara çıkarmayı, 2027 sonuna kadar piyasaya 8 farklı araç modeli sunmayı ve beşinci yıl sonunda yıllık 30 bin adet üretim kapasitesiyle ihracata başlamayı hedefliyor. Tesis, modern montaj hatları, kapsamlı kalite kontrol sistemleri, teknik test altyapısı ve yedek parça operasyonlarını tek merkezden yönetecek şekilde tasarlandı.

saha testleri ve araç performansı:

FMT tarafından yürütülen saha testleri, elektrikli kamyonların operasyonel maliyetlerde dizel muadillerine kıyasla önemli tasarruf sağladığını gösterdi. Testler enerji maliyetlerinde yaklaşık %80 tasarruf oranına işaret etti; dizel ile 12 bin lira maliyeti olan mesafenin elektrikli araçla yaklaşık 2 bin liraye inebildiği vurgulandı. Ağır tonajlı uygulamalarda kullanılan rejeneratif frenleme sayesinde yavaşlama ve yokuş aşağı sürüşlerde enerji bataryaya geri aktarılıyor; saha testlerinde yokuş aşağı inişlerde 8 ila 16 kWh arasında enerji geri kazanımı kaydedildi.

Firma Genel Müdürü Fatih Bilgen lansmanda Türkiye'de montajı yapılan ilk model SANY E636'nın teknik verilerini paylaştı. Aracın 636 kWh batarya kapasitesine sahip olduğu, kullanım koşullarına bağlı olarak menzilin 450–600 kilometre arasında değiştiği belirtildi. Bilgen, yayılan saha testlerinde tam yük altında dahi rejenerasyon sayesinde menzilin 500 kilometre bandının altına düşmediğinin gözlemlendiğini aktardı. Ayrıca aracın 600 kW şarj ünitesiyle yaklaşık bir saatte tam şarj olabildiği, sürücülerin mevzuata göre verdiği 45 dakikalık mola süresinin şarj için yeterli olduğunun altı çizildi. Bilgen, araçta Avrupa Birliği güvenlik standartlarına uygun donanımlar ve sürücünün üflemeden çalışmayan alkolmetre sisteminin yer aldığını; bu teknolojinin Türkiye'de ilk kez bu araçta uygulandığını ifade etti.

satış sonrası, servis ağı ve müşteri taahhütleri:

Satış ve satış sonrası hizmetler direktörü Emre Yıldız, şirketin yaygın bir bayi ve servis ağı kurduğunu bildirdi. Şu an İzmir, Mersin, Nevşehir ve Ankara'da bayiler hazır durumdayken yıl sonuna kadar 14 bayi ve 15 servise ulaşılması hedefleniyor. Müşterilere 3 yıl araç ve 6 yıl batarya garantisi sunuluyor. Yıldız, satış sonrası süreçte 4 iş günü içinde yüzde yüz arıza çözüm garantisi verildiğini; çözülemeyen durumlar için ikame araç temin edildiğini ve müşterilere 1 ay içinde bedelsiz iade hakkı tanındığını belirtti.

Operasyon Direktörü İbrahim Batuhan Tokgöz ise aracın binek ve ticari şarj istasyonlarıyla uyumlu çalıştığını, şarj süresinin istasyon gücüne (200 kW ile 400 kW ve üzeri) bağlı olarak değiştiğini aktardı. Lansman, Türkiye'nin elektrikli ticari araç alanında üretim, test ve servis yapılanmasıyla bölgesel bir merkez olma hedefini somut bir adımla gösterdi.

TÜRKİYE ELEKTRİKLİ TİCARİ ARAÇLARIN MERKEZİ OLMAYA HAZIRLANIYOR. 50 MİLYON DOLARLIK BAŞLANGIÇ YATIRIMIYLA HAYATA GEÇİRİLEN PROJEYLE, TÜRKİYE'NİN AVRUPA VE ORTA ASYA İÇİN ELEKTRİKLİ TİCARİ ARAÇ ÜRETİM ÜSSÜ OLMASI HEDEFLENİYOR.