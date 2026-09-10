Yaralı leylek tedavisinin ardından yeniden Kızılırmak’a bırakıldı

Yaralı leylek tedavi edilip doğal yaşamına kazandırıldı

Sivas’ta, Kızılırmak kenarında vatandaşlar tarafından vurularak yaralandığı düşünülen bir leylek bulundu. Kuş, koruma ve tedavi amacıyla yetkililere teslim edildi.

Tedavi ve bakım:

Leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı. Ekipler yaraların temizlenmesi ve gerekli tedavilerin uygulanmasının ardından kuşun bakımını üstlendi; rehabilitasyon süreci de tamamlandı.

Doğaya bırakılma:

Tedavi ve bakımları biten leylek, ekipler tarafından yeniden Kızılırmak kıyısına götürüldü. Uçabilecek duruma geldiği belirlenen leylek, bulunduğu bölgede doğaya salındı ve doğal yaşamına geri döndü.

Olay yerini ve müdahaleyi gerçekleştiren ekipler, benzer vakalarda hızlı bildirim ve profesyonel müdahalenin hayati önem taşıdığını vurguladı.

SİVAS’TA KIZILIRMAK KENARINDA YARALI HALDE BULUNAN LEYLEK, TEDAVİ VE BAKIMININ TAMAMLANMASININ ARDINDAN YENİDEN DOĞAYA SALINDI.