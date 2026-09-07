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bayburt'ta sahte yol izin belgesiyle yakalanan iki Afgan adli ve idari işleme tabi tutuldu

Bayburt'ta polis, yol izin belgelerini sunan iki Afgan uyruklunun belgelerinin sahte olduğunu ve Türkiye'ye yasa dışı giriş yaptıklarını tespit etti.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 20:46

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 20:49

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EDİTÖR: Murat Öztürk

bayburt'ta sahte yol izin belgesiyle yakalanan iki Afgan adli ve idari işleme tabi tutuldu

bayburt'ta sahte yol izin belgeleriyle yakalananlar hakkında işlem başlatıldı

Bayburt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saha ve analiz çalışmaları kapsamında yaptıkları kimlik kontrollerinde İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ait olduğu iddia edilen yol izin belgelerini ibraz eden 2 Afganistan uyruklu kişinin belgelerinin sahte olduğunu belirledi. İncelemede ayrıca şahısların ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları saptandı.

yapılan inceleme ve adli süreç:

Kontrolleri yapan birim, işlemleri Bayburt Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü bünyesinde yürüttü. Polis ekiplerinin saha çalışması ve belge incelemeleri sonucunda, kişilere yönelik "Resmî Belgede Sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı. Suçlamaya ilişkin tutanaklar ve delil değerlendirmeleri kolluk tarafından kayda geçirildi.

idari işlem ve geri gönderme:

Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından düzensiz göçmenlerin idari işlemleri gerçekleştirildi. Söz konusu 2 kişi, sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emniyet yetkilileri, bölgedeki göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadeleye yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

BAYBURT’TA 2 DÜZENSİZ GÖÇMEN SAHTE YOL İZİN BELGESİYLE YAKALANDI

BAYBURT’TA 2 DÜZENSİZ GÖÇMEN SAHTE YOL İZİN BELGESİYLE YAKALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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