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Bayburt'ta şehir merkezine inen tilki işe giden adama eşlik etti

Bayburt'ta işe çıkan Naci Ahıskalıoğlu'nu takip eden tilki, verilen ekmeği yemeyip yol boyunca adımlarına eşlik etti; sonra dağa döndü.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 09:29

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bayburt'ta şehir merkezine inen tilki işe giden adama eşlik etti

Olayın yaşandığı anlar:

Sabahın erken saatlerinde Bayburt merkezinde, evinden çıkan Naci Ahıskalıoğlu bina çevresinde dolaşan bir tilki ile karşılaştı. Hayvanın aç olabileceğini düşünen Ahıskalıoğlu, sokak kedileri için bırakılan ekmekten verdi fakat tilki ekmeği yemedi ve hareketini sürdürdü.

Vatandaşın müdahalesi:

Tilkinin, araçların ve çardağın çevresinde dolaşarak Ahıskalıoğlu'nu takip ettiğini gören vatandaş, hayvanı ürkütmemeye özen gösterdi. Merdivenlerden inerken arkasından gelen tilkiyi uzaktan gözlemleyip cep telefonuyla kayda aldı.

Görüntü ve dönüş:

Kayıtta Ahıskalıoğlu, "Hiç çekinmeden benimle geliyorsun. Merdivenleri galiba beraber ineceğiz. Gel bakalım, gel beraber işe gidelim" sözleriyle tilkiye seslendi. Bir süre peşinden ayrılmayan tilki, şehir merkezindeki kalabalıktan korkunca geldiği yönden dağlık alana geri döndü.

BAYBURT’TA İŞE GİDEN VATANDAŞIN PEŞİNE TİLKİ TAKILDI

BAYBURT’TA İŞE GİDEN VATANDAŞIN PEŞİNE TİLKİ TAKILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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