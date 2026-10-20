Elmalı'nın su altyapısında kapsamlı yenileme: 116 bin 681 metre yeni hat

ASAT'tan Elmalı'da altyapı yenileme hamlesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASAT Genel Müdürlüğü, Elmalı ilçesinde içme suyu ve kanalizasyon hatlarını kapsamlı şekilde yenilemeye devam ediyor. Başlatılan çalışma, kullanım ömrünü tamamlayan hatları değiştirerek ilçedeki su hizmetlerinin sürdürülebilirliğini artırmayı hedefliyor.

Hedeflenen mahalleler ve kapsam:

Çalışmalar Elmalı'nın Karyağdı, Çalpınar, Kızılpınar, Bozhöyük, Geçmen, Eskihisar, Yuva ve Akçay olmak üzere toplam 8 mahallesini kapsıyor. Proje tamamlandığında ilçede 116 bin 681 metre yeni içme suyu altyapısı imal edilmiş olacak.

Karyağdı Mahallesi'nde hem içme suyu hem de kanalizasyon altyapısı yenilenirken, Çalpınar, Kızılpınar ve Bozhöyük mahallelerinde şebeke hatlarıyla eş zamanlı olarak sayaç değişimleri gerçekleştiriliyor. Yeni sayaçların muhafaza altına alınmasıyla ölçüm sistemlerinin yenilenmesi ve sayaçların dış etkenlere karşı korunması hedefleniyor.

İsale hattı ve iletim kapasitesinin güçlendirilmesi:

Yuva Kazanpınar mevkisinden Elmalı merkeze su taşıyacak olan 13 bin 264 metre uzunluğundaki, 400 milimetre çapındaki çelik isale hattında kaynak ve döşeme çalışmaları sürüyor. Bu çalışma ile su iletim kapasitesinin güçlenmesi ve uzun vadeli su temin güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Altyapı yenileme projesine ayrılan kaynak da dikkat çekiyor; yatırımın toplam tutarı yaklaşık 300 milyon TL olarak bildirildi. ASAT yetkilileri, yapılan müdahalelerin kısa vadede arızaları azaltacağını, uzun vadede ise işletme maliyetlerini düşüreceğini belirtiyor.

Çalışmalar tamamlandığında Elmalı'da hem içme suyu kalitesi hem de hizmet sürekliliği açısından belirgin iyileşme bekleniyor. Ayrıca akıllı sayaç uygulamasına geçiş, su yönetiminde veri odaklı denetim ve planlama imkanı sağlayacak.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ELMALI’DA İÇME SUYU VE KANALİZASYON ALTYAPISININ YENİLENMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. İLÇENİN 8 MAHALLESİNDE KULLANIM ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN İÇME SUYU HATLARININ YENİLENMESİ AMACIYLA BAŞLATILAN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA, TOPLAM 116 BİN 681 METRE YENİ İÇME SUYU ALTYAPISI İMAL EDİLECEK. PROJEYE YAKLAŞIK 300 MİLYON TL YATIRIM YAPILACAK.