Vali Varol tarlarda bereketi paylaştı: Söke pamuğu hasadına katıldı

Vali Varol Söke Ovası'nda üreticilerle buluştu

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Aydın’ın tarımsal üretim merkezlerinden Söke Ovası’nda devam eden pamuk hasadına katılarak üreticilerle birlikte tarladan pamuk topladı. Hasat alanında üreticilerle sohbet eden Vali Varol, hasat sürecini yerinde inceleyip üreticilerin beklenti ve ihtiyaçlarını dinledi.

Söke pamuğunun değeri:

Varol, incelemeleri sırasında Avrupa Birliği’nde coğrafi işaret tescili alan ilk pamuk ürünü olma özelliğini taşıyan Söke pamuğunun tarla ve tekstil zincirindeki önemine dikkat çekti. Tarladan tekstile uzanan üretim sürecinin bölge ekonomisine katkısını vurgulayan Vali, hasat döneminin üreticiler için bereketli ve kazançlı geçmesini temenni etti.

Valilikten yapılan değerlendirme:

Konuya ilişkin Aydın Valiliği açıklamasında, "Aydın’ın bereketli topraklarının beyaz altını, üreticimizin alın teriyle tarladan tekstile uzanıyor. Valimiz Dr. Osman Varol, Söke Ovası’nda üreticilerimizle birlikte pamuk hasadına katılarak hasat heyecanına ortak oldu" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca hasat çalışmalarının bölgede istihdam ve gelir sağlayan önemli bir süreç olduğu belirtildi.

Vali Varol’un tarladaki gözlemleri ve üreticilerle kurduğu diyalog, hem üretim süreçlerinin takip edildiğini hem de yerel tarım politikalarının saha ile uyumlu sürdürüldüğünü gösterdi.

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL, AVRUPA BİRLİĞİ’NDE COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ ALAN İLK PAMUK ÜRÜNÜ OLAN SÖKE PAMUĞUNUN HASADINA KATILARAK ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.