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Bayburt'ta taşımalı eğitimde güvenlik ve verimlilik odaklı değerlendirme

Ömer Faruk Kahraman başkanlığındaki toplantıda, Bayburt'taki taşımalı eğitimde güvenlik, erişim ve uygulama ihtiyaçları değerlendirildi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 08:31

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bayburt'ta taşımalı eğitimde güvenlik ve verimlilik odaklı değerlendirme

Toplantının amacı ve katılımcılar:

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Bayburt ilindeki taşıma merkezi okulların müdürleri bir araya geldi. Toplantının temel amacı, taşıma yoluyla sunulan eğitim hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi ile öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaştırılmasının sağlanması olarak açıklandı.

Değerlendirmeler, sorunlar ve çözüm önerileri:

Toplantıda, taşımalı eğitim kapsamındaki uygulamalar ayrıntılı şekilde ele alındı. Müdürler sahada karşılaştıkları ihtiyaçları ve yaşanan güçlükleri paylaştı; bu konularda pratik ve uygulanabilir çözüm önerileri tartışıldı. Özellikle öğrencilerin ulaşım sürecinde güvenliğinin sağlanması ve eğitim hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesi üzerinde duruldu.

Görüş alışverişi sırasında, uygulamadaki aksaklıkların giderilmesine yönelik adımların atılması gerektiği vurgulandı. Katılımcılar, sahadaki gözlemlerini ve önerilerini paylaştı; toplantı, karşılıklı görüş ve önerilerin iletilmesinin ardından sona erdi.

TAŞIMALI EĞİTİMLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLDÜ

TAŞIMALI EĞİTİMLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLDÜ

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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