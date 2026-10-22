Bayburt'ta yatırımların takibi öncelik oldu: il koordinasyon kurulu toplandı

Bayburt'ta yatırımların takibi öncelik oldu

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirilen 2026 yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında, il genelindeki kamu yatırımlarının güncel durumu masaya yatırıldı. Toplantıda tamamlanan projeler, devam eden işler ve planlanan yeni çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

yatırımların gerçekleşme durumu:

Kurum müdürleri, sorumluluk alanlarındaki yatırım ve projelere ilişkin sunumlar yaparak yürütülen faaliyetlerin mevcut aşamalarını paylaştı. Sunumlarda; projenin fiziki gerçekleşme oranları, tamamlanan iş kalemleri ve takvimdeki ilerleme gibi konular detaylandırıldı.

saha takibi ve ilerleme adımları:

Vali Eldivan, Bayburt’un kalkınmasına ve vatandaşların yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlayacak yatırımların yakından takip edildiğini vurguladı. Projelerin planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesi ve saha çalışmalarının titizlikle yürütülmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterileceğini ifade etti. Toplantı, ilgili kurumların koordinasyonunun güçlendirilmesi ve öncelikli projelere ilişkin yol haritasının netleştirilmesi kararlarıyla sonlandırıldı.

BAYBURT’TA 4. İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI