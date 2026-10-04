Bayburt’un kültürel mirası turizme dönüştürülüyor

Vali Mustafa Eldivan başkanlığında toplantı yapıldı:

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı, Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda ilin turizm potansiyelinin geliştirilmesi, kültürel değerlerin tanıtılması ve mevcut turizm çalışmalarının koordinasyonu ana gündem maddeleri olarak ele alındı.

yol haritası ve çalışma gruplarının değerlendirilmesi:

Toplantıda, "Bayburt Turizm Tanıtım ve Geliştirme Yol Haritası" kapsamında oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri değerlendirildi. Katılımcılar, ildeki turizm değerlerinin önceliklendirilmesi, tanıtım stratejilerinin güçlendirilmesi ve yeni tanıtım projelerinin hayata geçirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

kültürel mirasın tescili ve belgelenmesi:

Görüşmede ayrıca Bayburt’a özgü geleneksel tel helvasının Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine dahil edilmesi için yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı. Kentte yaşatılan kesir kesme ve kahve içme geleneklerinin kültürel miras açısından belgelenerek kayıt altına alınmasına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Toplantı boyunca, Bayburt’un kültürel değerlerinin korunması, daha etkin tanıtımı ve turizm faaliyetlerinde değerlendirilmesine yönelik somut adımların planlanması üzerinde duruldu. Kurul üyeleri, tanıtım çalışmalarının koordinasyonunun sağlanması ve kültürel mirasın sürdürülebilir şekilde yaşatılması için işbirliği çağrısında bulundu.

AYBURT’UN TURİZM VE KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARI TOPLANTIDA ELE ALINDI