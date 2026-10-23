Karabük'te Patikalar belgeseli 20 kadının kanserle yaşam öykülerini ekrana taşıdı

Patikalar belgeselinin gösterimi:

Karabük Üniversitesi (KBÜ) akademisyenleri ve öğrencilerinin ortak çalışmasıyla hazırlanan Patikalar adlı uzun metraj belgeselin ilk gösterimi Karabük 100. Yıl Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Gösterime üniversite öğrencileri ve kentten vatandaşlar katıldı; etkinlik, projenin üç yıllık emek sonucu ortaya çıkan çalışmasını izleyicilere sundu.

Gösterim sonrası söyleşi:

Gösterimin ardından düzenlenen söyleşide, projenin hazırlık süreci ve saha çalışmaları ele alındı. Öğr. Gör. Serdar Sabuncu moderatörlüğündeki etkinlikte belgesel ekibi, çalışmanın arka planını anlattı ve izleyicilerin sorularını yanıtladı. Etkinlik boyunca hem yapım ekibinin deneyimleri hem de belgeselde yer alan anlatıların nasıl derlendiği tartışıldı.

Belgeselin odağı ve saha çalışması:

Patikalar, üç yıllık bir çalışmanın ürünü olarak 20 kadının kanserle mücadele deneyimlerini onların kendi anlatımları üzerinden aktarıyor. Yapım, kanseri yalnızca tıbbi bir süreç olarak ele almıyor; hastalığın beden, toplumsal bakış, aile ilişkileri, ekonomik şartlar, kayıp ve umut üzerindeki etkilerini görünür kılmayı amaçlıyor. Film, bireysel yaşamlarla toplumsal ilişkilerde hastalığın bıraktığı izleri vurguluyor.

Belgeselin yönetmenliğini KBÜ Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Bedirhan Karakurluk üstlendi; yapımcılığını ise İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Sağır yaptı. Kurgusunu da Dr. Öğr. Üyesi Bedirhan Karakurluk gerçekleştirdi.

Projenin hazırlık sürecinde Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencileri teknik ve çekim ekibinde görev alarak teorik bilgilerini uygulama fırsatı buldu. Çekim ekibinde öğrenciler Serkan Işık, Mustafa Kağan İslamoğlu ve Emre Balcı yer aldı. Projenin yardımcı yapımcılığını Ayşe Akyol, yapım asistanlığını Elif Boyun üstlendi; anlatıcı olarak Prof. Dr. Adem Sağır ve Ayşe Akyol görev yaptı. Belgeselin afişini Menar Ekici tasarladı, altyazı çalışmalarını ise Tuğba Yıldırım Karakurluk gerçekleştirdi.

Üniversite kaynaklı bu üretim, hem akademik hem de toplumsal açıdan kanser deneyimlerinin görünür olmasına katkı sağlamayı hedefliyor ve öğrenciler için sahada uygulamalı deneyim sunması bakımından ayrı bir önem taşıyor.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) AKADEMİSYENLERİ VE ÖĞRENCİLERİNİN ORTAK ÇALIŞMASIYLA HAZIRLANAN "PATİKALAR" ADLI UZUN METRAJ BELGESEL FİLMİN İLK GÖSTERİMİ KARABÜK 100. YIL KÜLTÜR MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.