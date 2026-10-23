Dolar 49,7328 +0,02%
Euro 55,7289 -0,04%
Bist 11.043,83 -1,57%
Altın Gram 6.440,07 -0,81%
EUR/USD 1,1202 -0,18%
Brent Petrol 109,52 +0,79%
--°

Karabük'te Patikalar belgeseli 20 kadının kanserle yaşam öykülerini ekrana taşıdı

Karabük Üniversitesi ekibi üç yılda hazırladığı Patikalar belgeselinde, 20 kadının kanserle mücadele deneyimlerini toplum, aile ve umut ekseninde paylaştı.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 10:18

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Karabük'te Patikalar belgeseli 20 kadının kanserle yaşam öykülerini ekrana taşıdı

Patikalar belgeselinin gösterimi:

Karabük Üniversitesi (KBÜ) akademisyenleri ve öğrencilerinin ortak çalışmasıyla hazırlanan Patikalar adlı uzun metraj belgeselin ilk gösterimi Karabük 100. Yıl Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Gösterime üniversite öğrencileri ve kentten vatandaşlar katıldı; etkinlik, projenin üç yıllık emek sonucu ortaya çıkan çalışmasını izleyicilere sundu.

Gösterim sonrası söyleşi:

Gösterimin ardından düzenlenen söyleşide, projenin hazırlık süreci ve saha çalışmaları ele alındı. Öğr. Gör. Serdar Sabuncu moderatörlüğündeki etkinlikte belgesel ekibi, çalışmanın arka planını anlattı ve izleyicilerin sorularını yanıtladı. Etkinlik boyunca hem yapım ekibinin deneyimleri hem de belgeselde yer alan anlatıların nasıl derlendiği tartışıldı.

Belgeselin odağı ve saha çalışması:

Patikalar, üç yıllık bir çalışmanın ürünü olarak 20 kadının kanserle mücadele deneyimlerini onların kendi anlatımları üzerinden aktarıyor. Yapım, kanseri yalnızca tıbbi bir süreç olarak ele almıyor; hastalığın beden, toplumsal bakış, aile ilişkileri, ekonomik şartlar, kayıp ve umut üzerindeki etkilerini görünür kılmayı amaçlıyor. Film, bireysel yaşamlarla toplumsal ilişkilerde hastalığın bıraktığı izleri vurguluyor.

Belgeselin yönetmenliğini KBÜ Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Bedirhan Karakurluk üstlendi; yapımcılığını ise İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Sağır yaptı. Kurgusunu da Dr. Öğr. Üyesi Bedirhan Karakurluk gerçekleştirdi.

Projenin hazırlık sürecinde Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencileri teknik ve çekim ekibinde görev alarak teorik bilgilerini uygulama fırsatı buldu. Çekim ekibinde öğrenciler Serkan Işık, Mustafa Kağan İslamoğlu ve Emre Balcı yer aldı. Projenin yardımcı yapımcılığını Ayşe Akyol, yapım asistanlığını Elif Boyun üstlendi; anlatıcı olarak Prof. Dr. Adem Sağır ve Ayşe Akyol görev yaptı. Belgeselin afişini Menar Ekici tasarladı, altyazı çalışmalarını ise Tuğba Yıldırım Karakurluk gerçekleştirdi.

Üniversite kaynaklı bu üretim, hem akademik hem de toplumsal açıdan kanser deneyimlerinin görünür olmasına katkı sağlamayı hedefliyor ve öğrenciler için sahada uygulamalı deneyim sunması bakımından ayrı bir önem taşıyor.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) AKADEMİSYENLERİ VE ÖĞRENCİLERİNİN ORTAK ÇALIŞMASIYLA HAZIRLANAN...

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) AKADEMİSYENLERİ VE ÖĞRENCİLERİNİN ORTAK ÇALIŞMASIYLA HAZIRLANAN "PATİKALAR" ADLI UZUN METRAJ BELGESEL FİLMİN İLK GÖSTERİMİ KARABÜK 100. YIL KÜLTÜR MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İzmir'den 2027 modasına yön veren trendler Fashion Prime'da
images

Güney Koreli içerik üreticileri Kastamonu'yu Uzak Doğu pazarına taşıyor
images

Balıkesir'de aba-şayak ve Gönen iğne oyası atölyeleri kadın emeğini güçlendiriyo...
images

Vali Varol atölyede kabak kemane geleneğinin izini sürdü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fethiye'de geceyi renklendiren led ışıklı motorlu yamaç paraşütü gösterileri

Uluslararası siyasette güven şartı: Türkiye güvensizlik üzerine kurulu yapıyı reddediyor

Derbide 12. randevu: Okan Buruk’un Fenerbahçe karnesi

çeşme'nin damla sakızında hasat dönemi ve gelecek beklentisi

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Bitez'te yoğun ilgi: Bodrum FK ve Daha 17 oyuncuları hayranlarıyla buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı