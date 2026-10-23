Köy okullarına sinema taşıyan tır Çevrem İlkokulu'nda

Gezen Sinema Tırı Düzce'de öğrencilerle buluştu:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle Düzce'ye gelen Gezen Sinema Tırı, kent merkezine bağlı köy okullarındaki öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Projenin amacı, kırsal alandaki çocukların kültürel ve sanatsal etkinliklere erişimini artırmak ve sinema deneyimini yerinde sunmak olarak açıklandı.

Projenin amacı ve iş birliği:

Etkinlikler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle hayata geçiriliyor; uygulama ve koordinasyon ise Düzce Valiliği öncülüğünde, Düzce İl Özel İdaresi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülüyor. Bu ortak yapı, köy okullarına düzenli erişim sağlayarak eşit kültürel imkanlar sunmayı hedefliyor.

Çevrem İlkokulu'ndaki etkinlik:

Gezen Sinema Tırı'nın Düzce'deki sondan bir önceki durağı Çevrem İlkokulu oldu. Okul öğrencileri, okullarına gelen sinema tırı sayesinde film gösterimi ve ilgili etkinliklerle tanışma fırsatı buldu. Düzce İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada çocukların kültür ve sanatla buluşmasının önemsendiği ve yıl boyunca benzer kültürel ve sanatsal faaliyetlerin düzenlenmeye devam edeceği vurgulandı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DESTEKLERİYLE DÜZCE'YE GELEN GEZEN SİNEMA TIRI, KÖY OKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERLE BULUŞMAYA DEVAM EDİYOR. ETKİNLİĞİN KENTTEKİ SONDAN BİR ÖNCEKİ DURAĞI MERKEZ İLÇEYE BAĞLI ÇEVREM İLKOKULU OLDU.