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İzmir'den 2027 modasına yön veren trendler Fashion Prime'da

İzmir Büyükşehir ev sahipliğinde gerçekleşen Fashion Prime, 21-23 Ekim'de Fuar İzmir'de 2027 sezonunun gelinlik, abiye ve dantel odaklı trendlerini tanıttı.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 10:18

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EDİTÖR: Hazal Tunç

İzmir'den 2027 modasına yön veren trendler Fashion Prime'da

Fashion Prime 2027'ye dair ipuçlarını sundu

Fashion Prime - 9. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve İZFAŞ organizasyonuyla 21 Ekim'de Fuar İzmir'de başladı. 23 Ekim Cuma günü sona erecek olan fuar, sektör temsilcilerine ve tasarımcılara 2027 sezonunun trendleri hakkında erken sinyaller verdi.

defilelerde kumaş ve tasarım buluşması:

Fuarda düzenlenen karma ve özel konsept defilelerde katılımcı firmaların kumaş ve aksesuarları podyuma taşındı. Erkan Yılmaz'ın hazırladığı, Akif Örük ve ekibinin koreografisini üstlendiği defilelerde Özge Ulusoy, Gizem Özdilli ve Miss Turkey 2025 birincisi Sıla Saraydemir gibi isimler görev aldı. Tasarımcılar organizasyonun İzmir'in moda ve tasarım kapasitesini görünür kıldığını vurguladı.

dantel, taş işlemeler ve sadelik eğilimi:

Katılımcılar, özellikle gelinlik ve abiye koleksiyonlarında Fransız dantelleri, işlemeli ve kasnaklı modellerin öne çıktığını belirtti. Oğuz Kunt, bu eğilimin 2027'de de devam edeceğini öngördüğünü söylerken İzmir pazarında daha sade tasarımların tercih edildiğine dikkat çekti. Cemal Aca ise dantel üzerine taş işlemeli modellerin uluslararası alanda yüksek talep gördüğünü ve firmalarının fuara ilk günden beri katıldığını ifade etti.

süsleme, payet ve üç boyutlu aksesuarlar:

Trendlerin arasında büyük ve sedefli payetler, saçaklı ve taşlı formlar ile dantel ve tül üzerine boncuk işlemeleri yer aldı. Ünal Tunaboylu payetlerin yeniden ön plana çıktığını, aynı zamanda düz kumaşların da önemini koruduğunu belirtti. Aksesuar tarafında ise Foruzan Koçoğlu daha açık ve yumuşak renk tonlarıyla birlikte üç boyutlu çiçek ve metal detaylara ağırlık verdiklerini anlattı.

Fuar yetkilileri ve katılımcılar, etkinliğin hem iç hem dış pazardaki alıcılarla buluşma, ürün görünürlüğünü artırma ve kumaşların tasarıma dönüşüm sürecini göstermede önemli rol oynadığını ifade ediyor. Organizasyonun sürekliliği, sektör temsilcileri tarafından gelecekteki gelişim açısından önemli bulundu.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE, İZFAŞ TARAFINDAN DÜZENLENEN FASHİON PRİME - 9....

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EV SAHİPLİĞİNDE, İZFAŞ TARAFINDAN DÜZENLENEN FASHİON PRİME - 9. TEKSTİL, HAZIR GİYİM TEDARİKÇİLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FUARI, 21 EKİM’DE FUAR İZMİR’DE KAPILARINI AÇTI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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