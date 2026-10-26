Dolar 49,7577 +0,14%
Euro 55,6839 +0,02%
Bist 11.077,33 -0,36%
Altın Gram 6.432,90 +0,33%
EUR/USD 1,1187 -0,16%
Brent Petrol 110,33 -1,23%
--°

Tunceli'de nesli tükenme tehlikesindeki dağ keçisi yol kenarında görüntülendi

Tunceli Ovacık kara yolunda, IUCN kırmızı listesinde yer alan nesli tehlike altındaki dağ keçisi yol kenarında görüldü; araç yaklaşınca dağa kaçtı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 11:42

GÜNCELLEME: 26 Ekim 2026 - 11:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Tunceli'de nesli tükenme tehlikesindeki dağ keçisi yol kenarında görüntülendi

Tunceli Ovacık kara yolunda beklenmedik karşılaşma

Tunceli Ovacık kara yolunda bir araç tarafından kaydedilen görüntülerde, Dünya Doğa Koruma Birliğince (IUCN) kırmızı listede yer alan nesli tehlike altındaki dağ keçisi yol kenarında görüldü. Görüntüleri alan sürücünün yaklaşmasıyla hayvanın irkilerek hızla dağa doğru kaçtığı anlar kayıt altına alındı.

Video kısa sürede duyarlılık oluşturdu; keçinin araç tarafından fark edildiğinde sergilediği tedirgin davranış ve ardından kayboluşu, bölgedeki vahşi yaşamın insan ulaşımlarıyla karşılaşmalarının küçük bir örneğini yansıtıyor.

görüntülerin kaydedilmesi:

Kayıtlarda yol kenarında duran keçi bir süre aracı ve içindeki kişiyi izledi, ardından dağa doğru geçti. Olay, doğrudan tehlike altında olan türlerin yaşam alanlarında yapılan insan etkilerini gözler önüne sererken, görüntüyü paylaşanların anlattığına göre hayvan herhangi bir zarar görmeden uzaklaştı.

koruma ve duyarlılık açısından taşıdığı önem:

Bu tür karşılaşmalar, nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin korunmasının neden önem taşıdığını hatırlatıyor. Yolların ve insan etkinliklerinin yoğun olduğu bölgelerde sürücülerin dikkatli olması, vahşi yaşamın güvenliği açısından kritik rol oynuyor. Kayıtlarda görülen davranışlar, alanına giren insanlara karşı hayvanların tepkisini doğrudan gösteriyor ve koruma bilincinin artırılmasına dair bir çağrı niteliği taşıyor.

TUNCELİ’DE NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDAKİ DAĞ KEÇİSİ YOL KENARINDA GÖRÜNTÜLENDİ.

TUNCELİ’DE NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDAKİ DAĞ KEÇİSİ YOL KENARINDA GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Isparta'da Bedesten Çarşısı yanındaki eski taban taşlarına kapsamlı yenileme
images

Tokat'ta süs bitkisi üretimine 3 bin 900 fidan desteği
images

Sonbaharın renkleri Karabük ormanlarında tabloya dönüştü
images

Hakkari'de yeni kamelyaya zarar verilmesi tepkiye yol açtı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çobanlarla sahada: Cudi eteğinde sürü yönetimi ve hayvan sağlığı eğitimi

Isparta'da Bedesten Çarşısı yanındaki eski taban taşlarına kapsamlı yenileme

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

Tokat'ta süs bitkisi üretimine 3 bin 900 fidan desteği

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı

Çocuk sağlığı için uluslararası bilim buluşması: İstanbul Science Summit 2026