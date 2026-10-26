Tunceli'de nesli tükenme tehlikesindeki dağ keçisi yol kenarında görüntülendi

Tunceli Ovacık kara yolunda beklenmedik karşılaşma

Tunceli Ovacık kara yolunda bir araç tarafından kaydedilen görüntülerde, Dünya Doğa Koruma Birliğince (IUCN) kırmızı listede yer alan nesli tehlike altındaki dağ keçisi yol kenarında görüldü. Görüntüleri alan sürücünün yaklaşmasıyla hayvanın irkilerek hızla dağa doğru kaçtığı anlar kayıt altına alındı.

Video kısa sürede duyarlılık oluşturdu; keçinin araç tarafından fark edildiğinde sergilediği tedirgin davranış ve ardından kayboluşu, bölgedeki vahşi yaşamın insan ulaşımlarıyla karşılaşmalarının küçük bir örneğini yansıtıyor.

görüntülerin kaydedilmesi:

Kayıtlarda yol kenarında duran keçi bir süre aracı ve içindeki kişiyi izledi, ardından dağa doğru geçti. Olay, doğrudan tehlike altında olan türlerin yaşam alanlarında yapılan insan etkilerini gözler önüne sererken, görüntüyü paylaşanların anlattığına göre hayvan herhangi bir zarar görmeden uzaklaştı.

koruma ve duyarlılık açısından taşıdığı önem:

Bu tür karşılaşmalar, nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin korunmasının neden önem taşıdığını hatırlatıyor. Yolların ve insan etkinliklerinin yoğun olduğu bölgelerde sürücülerin dikkatli olması, vahşi yaşamın güvenliği açısından kritik rol oynuyor. Kayıtlarda görülen davranışlar, alanına giren insanlara karşı hayvanların tepkisini doğrudan gösteriyor ve koruma bilincinin artırılmasına dair bir çağrı niteliği taşıyor.

TUNCELİ’DE NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDAKİ DAĞ KEÇİSİ YOL KENARINDA GÖRÜNTÜLENDİ.