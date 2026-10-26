Van gölü havzası için yağışlı yılın mirası: 2027'ye su desteği sürüyor

Havzada 2026'nın yağışları nasıl bir etki bıraktı:

Van Gölü Havzası, 2026 kışı ve baharında görülen kar yağışları ile sonbahardaki yağışlı dönemin birlikte etkisiyle yeraltı su kaynaklarının önemli ölçüde yenilenmesine tanık oldu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu bu sürecin, toprağın ve yeraltı su sistemlerinin beslenmesi bakımından olumlu kazanımlar sağladığını belirtiyor. Özellikle yağışların bir kısmının kar olarak birikmesi, erime dönemlerinde yeraltı akiferlerini güçlendirme potansiyeli taşıdı.

Yaz aylarında görülen yüksek sıcaklıklar ve buna bağlı buharlaşmaya rağmen göl seviyesindeki ciddi bir gerilemenin önlenmesinde, akarsuların devam eden akışının etkili olduğu değerlendiriliyor. Bu akışlarda 2026'da gözlenen koruma, havzaya düşen yağışların yeraltına nüfuz ederek rezervleri beslemesinden kaynaklandı.

yağışların yeraltı sularına ve akarsulara katkısı:

Prof. Dr. Alaeddinoğlu'nun değerlendirmesine göre, 2026'da düşen yağışların önemli bir bölümü yeraltı su sistemlerini besledi. Bu beslenme sayesinde, 2027'de de kaynaklardan yüzeye çıkacak suyun akarsuları beslemesi ve akışın belirli ölçüde devam etmesi mümkün hale geliyor. Dolayısıyla, 2026'nın etkileri yalnızca o yıl içinde kalmayıp bir sonraki yılın su rejimine de katkı sağlayabilir.

Aynı zamanda havzanın son 20 yıllık trendine bakıldığında, sonbahar aylarının büyük ölçüde yağışsız geçtiği ve bunun kuraklık endişelerini artırdığı görülüyor. Bu bağlamda 2026 yılı "ekstra" bir yıl olarak öne çıktı; ancak bu tekil iyileşmenin kalıcı bir değişim anlamına gelmediği vurgulanıyor.

iklim değişikliği, belirsizlik ve yönetim çağrısı:

Haberin kaynağında aktarıldığı üzere, küresel iklim değişikliği sadece sıcaklık artışı ve kuraklıkla sınırlı değil; yağış rejimlerinin şekli, zamanı, sıklığı ve şiddeti de değişiyor. Prof. Dr. Alaeddinoğlu bu noktaya dikkat çekerek, iklim değişikliğinin getirdiği belirsizliğin Van Gölü Havzası için de geçerli olduğunu belirtiyor. Buna göre, bir yıl yağışlı geçse de izleyen yıllarda yeniden kurak dönemler yaşanabileceği ihtimali her zaman var.

Bu nedenle uzman, şu ana kadar elde edilen olumlu tablonun sürdürülebilirliğini sağlamak için su kaynaklarının akılcı yönetimi gerektiğini vurguluyor. Havzadaki su potansiyelinin korunması ve insan yaşamını kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi için yatırım ve planlama önlemlerinin alınması gerektiği öne çıkıyor. Prof. Dr. Alaeddinoğlu ayrıca, 2026'da göl seviyesindeki radikal bir geri çekilmenin yaşanmamasının sevindirici olduğunu, ancak bunun her yıl tekrarlanmayacağının altını çiziyor.

Sonuç olarak, 2026'da görülen kar ve sonbahar yağışları Van Gölü Havzası için kısa vadede pozitif sonuçlar doğurdu ve bu etkilerin 2027'de de kısmen hissedilebileceği değerlendiriliyor. Ancak uzun vadeli güvence için iklim kaynaklı belirsizlikler göz önünde tutulmalı, yeraltı su kaynakları ve akarsuların korunmasına yönelik stratejik yönetim adımları atılmalıdır.

Van Gölü Havzası’nda sonbahar yağışları umut oldu: 2027’ye de katkı sağlayacak