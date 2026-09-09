Bayındır'da akşam saatlerinde otomobil ile motosiklet çarpıştı: iki kişi yaralandı

Bayındır'da akşam saatlerinde otomobil ile motosiklet çarpıştı

İzmir'in Bayındır ilçesinde, Yakacık Mahallesi Mezarlık mevkiinde dün akşam meydana gelen kazada bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki iki kişi yaralandı.

Kaza yerinde ilk tespitler:

Edinilen bilgilere göre, E.Ç. idaresindeki otomobil ile F.D. yönetimindeki motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü F.D. ile yanındaki S.S. yaralandı. Olay, akşam saatlerinde yoğunluğun arttığı bir dönemde gerçekleşti.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldığı, olayın kesin nedeni ve sorumluluk dağılımının yapılacak soruşturma sonrası netlik kazanacağı bildirildi.

YARALILAR İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN BAYINDIR DEVLET HASTANESİ'NE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI.