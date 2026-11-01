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Bayındır'da hedefteki adreste arama: 3 kilo esrar ve 10 kök kenevir ele geçirildi

Ödemiş Narkotik ve Bayındır polisinin operasyonda bir evde 3 kilo 59 gram esrar, 2 kilo 744 gram kenevir tohumu ve 10 kök kenevir ele geçirdi.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bayındır'da hedefteki adreste arama: 3 kilo esrar ve 10 kök kenevir ele geçirildi

Operasyonun ayrıntıları:

Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, belirlenen adresteki ev ve eklentilerine operasyon düzenlendi. Arama, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirildi.

Bulunan maddeler ve miktarlar:

Aramalarda toplam 3 kilo 59 gram esrar, 2 kilo 744 gram kenevir tohumu ve 10 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Maddeler ve bitkiler ev ile eklentilerinde bulundu.

Gözaltı ve adli süreç:

Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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