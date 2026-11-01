İnhisar'ın deve dişi narı sezona girdi: üretim ve festival öne çıktı

İnhisar'da deve dişi nar hasadı başladı

Orta Sakarya Vadisi'nin mikroklimasına sahip Bilecik'in İnhisar ilçesinde, yöreye özgü deve dişi cinsi narın hasadı başladı. Bölgedeki üretim, hem miktar hem de kalite açısından il dikkat çekiyor; Bilecik genelinde 2 bin 867 dekar alanda 4 bin 730 ton nar üretilirken, bunun 4 bin 514 tonunun ve 2 bin 748 dekar alanın İnhisar tarafından karşılanması ilçenin üretimdeki ağırlığını ortaya koyuyor.

Üretim süreci ve ürün özellikleri:

İri taneli, ince kabuklu, sulu ve tatlı yapısıyla tercih edilen deve dişi narının sezon hazırlıkları her yıl nisan ayında ağaçların budanmasıyla başlıyor. Yaz boyunca sulama, çapalama ve organik gübreleme ile desteklenen üretim, ekim ayından aralık ayına kadar toplanıyor. Hasat edilen narlar ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara, Bursa, Sakarya ve Kütahya gibi kentlerden gelen alıcılara gönderiliyor.

İnhisar'da üretim yalnızca taze meyve satışıyla sınırlı kalmıyor; Narinhisar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde meyveden pekmez, reçel, ekşi sos, sabun ve kolonya gibi katma değerli ürünler de elde ediliyor. Bu çeşitlendirme, üreticilerin gelir kaynaklarını genişletirken bölgesel markalaşmaya katkı sağlıyor.

Festival, tanıtım ve yerel ekonomi:

İnhisar'da düzenlenen Nar Festivali, ürünün tanıtılması ve üretim potansiyelinin vurgulanması amacıyla il protokolü ve halkın katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Vali Faik Oktay Sözer etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bilecik’in verimli toprakları ve tarımsal üretim çeşitliliğiyle önemli bir potansiyele sahip olduğunu" belirterek İnhisar'ın bu zenginliğin en güzel örneklerinden biri olduğunu vurguladı. Sözer ayrıca, "Bilecik genelinde 2 bin 867 dekar alanda 4 bin 730 ton nar üretimi gerçekleşirken, bu üretimin 4 bin 514 tonunun ise 2 bin 748 dekar üretim alanıyla İnhisar ilçemiz karşılıyor" ifadelerini kullandı.

İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan ise narın özelliklerine ve üreticilerin geçim kaynaklarına dikkat çekti; Belediye Başkanı Arslan, "Narımıza 'Deve Dişi' denmesinin sebebi iri taneli olmasından" derken, "Bu ürün bizim geçim kaynağımız. Deve dişi nar bize özgü. Narımızın özelliği toprağından geliyor. Birinci sınıf, iri taneli, sulu ve çok tatlı. Kabuğu ince olduğu için fazla dayanmıyor fakat en güzel nar bizim narımız" şeklinde konuştu.

Vali Sözer, "Bilecik'te nar üretiminin kalbi İnhisar'da atmaktadır" diyerek üreticilerin emeğine vurgu yaptı ve "Tarım Şehri Bilecik" yaklaşımıyla yerel üretimin desteklenmesi, ürünlere katma değer kazandırılması ve daha geniş pazarlara ulaştırılmasının önemine değindi. İnhisar narının ülke genelinde daha fazla tanınması ve tercih edilen bir ürün haline gelmesi hedefleri festivalin odak noktalarındandı.

Festival, nar suyu sıkma ve nar dizme gibi yarışmalarla sona erdi; etkinlikler hem üreticiler hem de ziyaretçiler açısından ürünün tanıtımına katkı sağladı ve bölgedeki tarımsal üretimin görünürlüğünü artırdı.

'Deve Dişi' olarak adlandırılan narın hasadı başladı