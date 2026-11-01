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Kontrolü kaybeden otomobil Cumhuriyet Meydanı'nda oturma alanına çarptı

Balıkesir'de 10 ADU 4194 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybedip Cumhuriyet Meydanı'na daldı; A.Y. yaralandı, hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 12:46

GÜNCELLEME: 01 Kasım 2026 - 12:50

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kontrolü kaybeden otomobil Cumhuriyet Meydanı'nda oturma alanına çarptı

Olayın seyri:

Balıkesir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, şehir merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'na girerek kaldırımdaki bir yayanın üzerine çıktı. Sürücü F.A. (57) yönetimindeki 10 ADU 4194 plakalı otomobil, sola manevra sırasında kontrolden çıkarak savruldu ve önce yürüyen A.Y. (45)'ye çarptı. Çarpmanın ardından araç, meydanda vatandaşların dinlenmesi için ayrılan oturma alanına çarparak durabildi.

Meydanın boş olması olası faciayı engelledi:

Olayın pazar gününe denk gelmesi ve o saatte meydandaki yaya yoğunluğunun düşük olması, daha ağır yaralanmaların ya da çok sayıda yaralının oluşmasının önüne geçti. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan A.Y.'ye çevredeki vatandaşlar ilk anda müdahale etti ve durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından A.Y. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Meydandaki kent mobilyalarında ve araçta maddi hasar oluşurken, kazayla ilgili tahkikat sürüyor ve ekipler olayın kesin nedenini belirlemeye çalışıyor.

BALIKESİR’DE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, HIZLA CUMHURİYET MEYDANI’NA...

BALIKESİR’DE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, HIZLA CUMHURİYET MEYDANI’NA DALDI. KALDIRIMDAKİ BİR YAYAYA ÇARPTIKTAN SONRA MEYDANDAKİ DİNLENME ALANINA VURARAK DURABİLEN ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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