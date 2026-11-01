Gençlerin protestosu Almanya'da yaygın şiddete dönüştü, kentlerde yağma ve çok sayıda gözaltı

Protestoların seyri ve genel bilanço:

Almanya genelinde hayat pahalılığı, zorunlu askerlik ve eğitim kesintilerine karşı düzenlenen gösteriler, birçok kentte öğleden sonra barışçıl şekilde başlamasına karşın gece saatlerinde şiddete dönüştü. Yetkililer, gösterilerde en az 176 kişinin gözaltına alındığını ve 27 polis memurunun yaralandığını açıkladı. Polis, olayları kontrol altına almak için bazı bölgelerde tazyikli su ve ek müdahaleler uyguladı.

Frankfurt'ta yağma ve müdahale:

Hessen eyaletine bağlı Frankfurt'ta ana alışveriş caddesi büyük ölçüde trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı. Yetkililer, silah mağazası dahil birçok iş yerinin vitrinlerinin kırıldığını ve bazı göstericilerin mağazalara girerek spor ayakkabı ve çeşitli ürünleri yağmaladığını bildirdi. Polis sözcüsü, kentte çok sayıda kişinin gözaltına alındığını ve gözaltına alınan şüphelilerden birinin üzerinden iki silah ele geçirildiğini belirtti. Frankfurt polisi, sabaha karşı şehirde durumun sakinleştiğini duyurdu.

Köln, Berlin ve Hamburg'taki olaylar:

Köln'de ana tren istasyonu yakınlarında görevlilere şişe atıldığı ve bisikletlerin fırlatıldığı, polis memurlarına yönelik saldırılar yaşandığı bildirildi. Köln Emniyet Müdürü Johannes Hermanns, gösterilere sızan aşırılık yanlılarının barışçıl amaçlı eylemleri gölgelediğini söyleyerek, "Gelecekleri için barışçıl şekilde gösteri yapmak isteyen gençlerin, tek amacı şiddet çıkarmak olan aşırılık yanlıları tarafından eylemlerine sızılması son derece üzücü" ifadelerini kullandı.

Berlin'de düzenlenen eylemde 27 polis memuru yaralanırken, 56 gösterici geçici olarak gözaltına alındı. Hamburg'da siyah giysili göstericilerin havai fişek patlattığı ve barikatları ateşe verdiği, kamu yayıncısı NDR'ye göre kentte 120 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. Polis, birçok kentte havai fişek, taş ve şişelerle hedef alınan ekipleri korumak amacıyla müdahalede bulundu.

Organizatör talepleri ve resmi tepkiler:

Gen Z regelt sözcüsü Lina Friedrich, gösterilerin "savaş ve zorlamaya değil, barış ve özgürlük için mücadele etmek" amacı taşıdığını belirtti; Friedrich, sağlık ve eğitim sistemlerine daha fazla destek talep ettiklerini ve zorunlu askerliğe karşı olduklarını söyledi. Hessen İçişleri Bakanı Roman Poseck ise Fransa'daki olaylara atıfla uyarıda bulunarak, "Fransa bu konuda örnek alınmamalı" dedi. Yetkililer, olaylara karışan aşırı unsurlar ile barışçıl göstericileri birbirinden ayırmanın önemine dikkat çekti.

Olayların ardından güvenlik güçleri bazı bölgelerde ek önlemler alırken, soruşturmalar ve gözaltı süreçleri sürüyor. Yetkililer kamu düzeninin yeniden sağlandığını belirtse de, gösterilerin nedenleri, örgütlenme biçimleri ve gelecekte benzer eylemlerin nasıl önleneceği tartışılmaya devam ediyor.

Almanya’da hayat pahalılığı, zorunlu askerlik ve eğitim kesintilerine karşı düzenlenen protestolar birçok kentte şiddet olaylarına dönüşürken mağazalar yağmalandı, en az 176 kişi gözaltına alındı ve 27 polis memuru yaralandı.