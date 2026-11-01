Kararsızlık ve düşük katılım gölgesinde Bulgaristan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turda

Sandıklar açıldı:

Bulgaristan’da yerel saatle 07.00 itibarıyla cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy kullanma başladı. Yaklaşık 6,6 milyon kayıtlı seçmen, ilk turdaki rekor düşük katılımdan sonra tercihlerini belirleyecek. Oy verme işlemi saat 20.00’de sona erecek; sandık önünde bekleyen seçmenler varsa bu süre 21.00’e kadar uzatılabilecek.

Seçim sistemi ve katılım koşulları:

Geçen pazar düzenlenen ilk turda katılım oranı yaklaşık yüzde 23 ile tarihi düşük seviyeye inmiş ve hiçbir aday yüzde 50 barajını aşamamıştı. İkinci turda ise katılım oranına bakılmaksızın en fazla oyu alan aday ve cumhurbaşkanı yardımcısı ikilisi seçimin galibi sayılacak. Seçilecek yeni Cumhurbaşkanı ve yardımcısının görev süresi 5 yıl olacak.

Adayların kampanya gündemi:

Seçimin ana gündemini bölgesel güvenlik ve ekonomik sıkıntılar oluşturuyor. Adaylar, Karadeniz ve Ukrayna kaynaklı güvenlik endişeleri ile artan enerji fiyatları ve enflasyonun kırsal kesimlerde yarattığı baskıya odaklandı. Bu çerçevede, muhalefetin desteklediği ekonomist Andrey Gyurov ile iktidarın desteklediği solcu İliyana Yotova ikiye indirgenmiş durumda.

İliyana Yotova, Başbakan Radev’in cumhurbaşkanlığı yaptığı iki dönem boyunca cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yaptı; ocak ayında cumhurbaşkanlığı görevini geçici olarak devralmıştı. Bağımsız aday olmasına rağmen Radev liderliğindeki İlerici Bulgaristan ve Sosyalist Parti’nin desteğine sahip olan Yotova, Bulgaristan’ı Avrupa rotaında tutmayı savunurken Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesi