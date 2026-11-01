Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Eş zamanlı operasyonla çökertilen ağ: sahte kazalarla sigorta dolandırıcılığı iddiası

Batman merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, kurgulanmış trafik kazalarıyla sigorta şirketlerini hedef aldığı öne sürülen 43 şüpheliden 21'i tutuklandı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 12:35

GÜNCELLEME: 01 Kasım 2026 - 12:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Eş zamanlı operasyonla çökertilen ağ: sahte kazalarla sigorta dolandırıcılığı iddiası

operasyon ve gözaltılar:

Batman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sonucunda, kurgulanmış trafik kazaları düzenleyerek sigorta bedeli almak suretiyle suç işlediği değerlendirilen şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda 27 Ekim 2026 tarihinde Batman merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi ve toplam 43 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

tutuklamalar ve adli süreç:

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler 30 Ekim 2026 tarihinde adli makamlara sevk edildi. Aralarında örgüt lideri ve yöneticileri olduğu belirtilen S.A., E.B., B.A. ve M.Y. gibi isimlerin de bulunduğu 21 kişi tutuklandı; diğer 22 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

soruşturmanın kapsamı:

Olay, örgütlü ve nitelikli dolandırıcılık şüphesiyle yürütülen soruşturmanın odağında bulunuyor. Yetkililer, kurgulanan kazaların sigorta ödemelerini artırmaya yönelik organize bir ağ tarafından planlandığını değerlendiriyor. Bu tür soruşturmalar, hem sigorta sektöründe mali kayıplara hem de trafik güvenliği ve kamu kaynaklarının kötüye kullanılmasına ilişkin endişelere işaret ediyor.

Soruşturma ve soruşturma sonrası adli süreçlerin devam ettiği, soruşturmanın genişletilme veya ek deliller doğrultusunda yeni işlemler içerme olasılığının bulunduğu bildirildi.

BATMAN MERKEZLİ 11 İLDE, KURGULANMIŞ TRAFİK KAZALARI ÜZERİNDEN SİGORTA ŞİRKETLERİNİ DOLANDIRDIĞI...

BATMAN MERKEZLİ 11 İLDE, KURGULANMIŞ TRAFİK KAZALARI ÜZERİNDEN SİGORTA ŞİRKETLERİNİ DOLANDIRDIĞI ÖNE SÜRÜLEN SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 43 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI. ŞÜPHELİLERDEN 21’İ TUTUKLANIRKEN, 22 KİŞİ HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI VERİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sabah saatlerinde Kuşadası'nda silah sesleri: biri ağır iki yaralı
images

Gümüşova OSB'de tıra arkadan çarpma: üç kişi yaralandı
images

Ayvalık'ta motosiklet yangını itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü
images

Apartman sakinlerinin ihbarı sonrası Melikgazi'de 18 yaşındaki kadın ağır yarala...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Malatya'yı yeniden yazıyoruz: yatırım, dayanışma ve ziyaret çağrısı

Hersek Lagünü kuş gözlem alanı bakım ve devir çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatıldı

Bingöl'de ağaçlar sonbaharın renk paletini sergiliyor

Plastikten notalara: Muratpaşa'da çevre için düzenlenen konser

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme