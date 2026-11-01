Eş zamanlı operasyonla çökertilen ağ: sahte kazalarla sigorta dolandırıcılığı iddiası

operasyon ve gözaltılar:

Batman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sonucunda, kurgulanmış trafik kazaları düzenleyerek sigorta bedeli almak suretiyle suç işlediği değerlendirilen şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda 27 Ekim 2026 tarihinde Batman merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi ve toplam 43 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

tutuklamalar ve adli süreç:

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler 30 Ekim 2026 tarihinde adli makamlara sevk edildi. Aralarında örgüt lideri ve yöneticileri olduğu belirtilen S.A., E.B., B.A. ve M.Y. gibi isimlerin de bulunduğu 21 kişi tutuklandı; diğer 22 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

soruşturmanın kapsamı:

Olay, örgütlü ve nitelikli dolandırıcılık şüphesiyle yürütülen soruşturmanın odağında bulunuyor. Yetkililer, kurgulanan kazaların sigorta ödemelerini artırmaya yönelik organize bir ağ tarafından planlandığını değerlendiriyor. Bu tür soruşturmalar, hem sigorta sektöründe mali kayıplara hem de trafik güvenliği ve kamu kaynaklarının kötüye kullanılmasına ilişkin endişelere işaret ediyor.

Soruşturma ve soruşturma sonrası adli süreçlerin devam ettiği, soruşturmanın genişletilme veya ek deliller doğrultusunda yeni işlemler içerme olasılığının bulunduğu bildirildi.

BATMAN MERKEZLİ 11 İLDE, KURGULANMIŞ TRAFİK KAZALARI ÜZERİNDEN SİGORTA ŞİRKETLERİNİ DOLANDIRDIĞI ÖNE SÜRÜLEN SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 43 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI. ŞÜPHELİLERDEN 21’İ TUTUKLANIRKEN, 22 KİŞİ HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI VERİLDİ.