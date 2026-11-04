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Mavi liste Gebze odasında 41 komitede çoğunluğu sağladı

Gebze Ticaret Odası 10. Dönem seçimlerinde Abdurrahman Aslantaş liderliğindeki mavi liste 5 bin 468 oyla 43 komiteden 41’inde çoğunluğu elde etti.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 17:14

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EDİTÖR: Berk Doğan

Mavi liste Gebze odasında 41 komitede çoğunluğu sağladı

Mavi liste Gebze Ticaret Odası seçimlerinde öne çıktı:

Gebze Ticaret Odası'nın 10. Dönem Organ Üye Seçimleri'nde mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş önderliğindeki mavi liste seçimlerin ağırlığını hissettirdi. Oy verme işlemleri Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşirken, sandığa yansıyan tabloda mavi listenin geniş destek aldığı görüldü.

oy dağılımı ve komite sonuçları:

Toplam 8 bin 108 oyun kullanıldığı seçimlerde, mavi liste 5 bin 468 oy alarak 43 meslek komitesinin 41’inde en fazla oyu elde etti. Karşısındaki turuncu liste ise 2 bin 460 oyda kaldı ve yalnızca 26 ve 41’inci meslek komitelerinde birinciliği sağladı. Ayrıca bağımsız listeye 175, mor listeye ise 5 oy çıktı.

başkanın değerlendirmesi ve süreç analizi:

Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, seçim sonrası yaptığı açıklamada 'Seçim sürecinde bizlere güvenen ve destek veren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum' dedi. Sonuçlar, mavi listenin üyeler nezdinde geniş bir güven ve devam talebi aldığına işaret ediyor; bununla birlikte turuncu listenin iki komitede öne çıkması, farklı sektörlerde bölgesel tercihlerin bulunduğunu gösteriyor.

Seçim organizasyonu ve sandık işlemlerinin yürütüldüğü okulda oy verme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte resmi sonuçların ilanı üyeler tarafından takip edildi. Bu sonuçlar, Gebze Ticaret Odası'nın yeni dönem organ üyelerinin belirlenmesinde belirleyici rol oynayacak.

GEBZE TİCARET ODASININ 10. DÖNEM ORGAN ÜYE SEÇİMLERİ&#039;NDE MEVCUT BAŞKAN ABDURRAHMAN ASLANTAŞ&#039;IN...

GEBZE TİCARET ODASININ 10. DÖNEM ORGAN ÜYE SEÇİMLERİ'NDE MEVCUT BAŞKAN ABDURRAHMAN ASLANTAŞ'IN LİDERLİĞİNDEKİ MAVİ LİSTE, 5 BİN 468 OY ALARAK 43 MESLEK KOMİTESİNİN 41'İNDE EN FAZLA OYU ELDE ETTİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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