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Vezirköprü’de köy okuluna renk ve sağlık taşıyan 'Biz Geldik' etkinliği

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 'Biz Geldik' etkinliği Karkucak İlkokulu'nda yapıldı; çocuklara oyun ve atölyeler, velilere sağlık bilgisi verildi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 17:11

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Vezirköprü’de köy okuluna renk ve sağlık taşıyan 'Biz Geldik' etkinliği

etkinlikte neler vardı:

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Ailem Samsun çalışmaları kapsamında yürütülen 'Biz Geldik Projesi', Vezirköprü Karkucak İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Program, kırsal mahalle okullarında eğitim gören çocukların sosyal ve kültürel etkinliklere erişimini artırmayı hedefleyen çalışmanın bir ayağı olarak yoğun ilgi gördü.

Gün boyu süren etkinliklerde öğrenciler yüz boyama, palyaço gösterileri ve şişme oyun grupları gibi açık hava etkinliklerine katıldı. Birden fazla atölye çalışması ile çocuklar el işi ve yaratıcı uygulamalara dahil edilirken, geleneksel çocuk oyunları da oynandı. Katılımcılara mısır ve pamuk şeker ikram edilirken, alanda kurulan gezici kütüphane öğrencileri kitaplarla buluşturdu.

velilere yönelik çalışmalar:

Etkinlik sadece çocuklara değil, ailelere de yönelik programlar içeriyordu. Veliler için sepet örücülüğü, ebru, takı ve anahtarlık yapımı gibi el sanatları atölyeleri düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri etkinlik alanında kanser taramaları ve sağlık bilgilendirmeleri yaparak erken teşhisin önemine dikkat çekti. Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı SADEM Aile Danışma Merkezi psikologları ailelere psikososyal destek ve bilgilendirme sağlarken, diyetisyenler çocukların gelişim dönemleri ve sağlıklı beslenme konusunda tavsiyelerde bulundu.

projenin hedefleri ve gelecek planı:

Biz Geldik Projesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülüyor. Projenin 2026-2027 döneminde farklı köy okullarında da uygulanması planlanıyor; amaç kırsal bölgelerde yaşayan çocukların sosyal ve kültürel etkinliklerden daha fazla yararlanmasını sağlamak ve ailelerin sağlık ile sosyal konularda bilinçlenmesine katkıda bulunmaktır.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN &quot;AİLEM SAMSUN&quot; ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA YÜRÜTTÜĞÜ &quot;BİZ GELDİK&quot;...

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN "AİLEM SAMSUN" ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA YÜRÜTTÜĞÜ "BİZ GELDİK" PROJESİ, VEZİRKÖPRÜ KARKUCAK İLKOKULU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. ÇOCUKLAR OYUNLAR, GÖSTERİLER VE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE EĞLENİRKEN VELİLERE DE SAĞLIK, BESLENME VE PSİKOLOJİK DESTEK KONULARINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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