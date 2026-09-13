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Bayraktar: çatlak kanallar ve sulama randımanı tarımı tehdit ediyor

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Sivas'ta sulama randımanının artırılması ve kanallardaki su kayıplarının giderilmesi gerektiğini vurguladı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 12:22

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bayraktar: çatlak kanallar ve sulama randımanı tarımı tehdit ediyor

Bayraktar'ın sivas programında su vurgusu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Sivas Ziraat Odası Başkanlığı toplantı salonunda çiftçilerle bir araya gelerek Türk tarımının güncel durumunu değerlendirdi ve su kaynaklarıyla ilgili uyarılarda bulundu.

sulama randımanı ve iklim riskleri:

Bayraktar, son yıllarda görülen olağanüstü iklim olaylarına dikkat çekerek birkaç yıldır farklı afetlerle karşılaştıklarını, geçen yılki don felaketinin 65 ilimizde başta meyve üretimi olmak üzere birçok üründe zarara yol açtığını belirtti. Bu yıl yağışların mevsim normallerinin üzerinde olmasına rağmen bunun bir güvence olmadığını söyleyerek, sulama verimliliğinin artırılmasının zorunlu olduğunu aktardı.

Toplantıda öne çıkan nokta, tarla düzeyinde ortaya çıkan su kayıplarının ölçülmesini sağlayan sulama randımanı kavramının önemiydi. Bayraktar, yıllar önce inşa edilen kanallardaki çatlakların ciddi su zayiatına neden olduğuna dikkat çekti ve "Sulama randımanını aşmamız lazım, sistemleri tamamen iyileştirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

tedbir çağrısı ve olası sonuçlar:

Bayraktar, sulama altyapısına yapılacak yatırımların önceliklendirilmesi gerektiğini vurguladı; aksi halde önümüzdeki yıllarda üretimde sıkıntılar yaşanabileceğine işaret etti. Ayrıca bazı ürün gruplarında kuraklığa daha dayanıklı çeşitlere geçişin zorunlu hale gelebileceğini, su bulunabilirliğinin değişken olması nedeniyle bugün sulama imkanı olan bazı ürünlerin yarın sürdürülemeyebileceğini söyledi.

Bu tür değişimlerin hayvancılık sektörünü de dolaylı olarak etkileyebileceğini belirten Bayraktar, bölgesel farklılıkların olabileceğini ama tedbirlerin şimdiden alınması gerektiğini ifade etti. Toplantının ardından Zara ilçesine geçen Bayraktar, burada büyükbaş hayvan işletme tesisini ziyaret etti.

Öne çıkanlar: Sulama randımanının artırılması, kanallardaki çatlakların giderilmesi, sulama altyapısına yatırım yapılması ve kuraklığa dayanıklı ürünlere geçiş ihtiyacı.

Bayraktar Sivas’ta &#039;su&#039; uyarısı yaptı

Bayraktar Sivas’ta 'su' uyarısı yaptı

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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