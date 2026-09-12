El emeğiyle hazırlanan paketler Balıkesirli öğrencilerin yanında

Belediyenin uygulaması:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte her yıl düzenli olarak sürdürdüğü beslenme paketi desteğini bu yıl da devam ettiriyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın bizzat paketlerin hazırlanma sürecini yerinde takip ediyor ve paketleri ailelere teslim ediyor.

Belediye, insan odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde ilkokul çağındaki çocukların sağlıklı ve dengeli beslenmesini sağlamak amacıyla tüm imkânları seferber etmiş durumda. Uygulama, kent genelinde dar gelirli ailelerin üzerindeki maddi yükü hafifletmeyi hedefliyor.

Beslenme paketlerinin içeriği:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde, uzman diyetisyenler kontrolünde hazırlanan beş günlük paketlerde kuruyemiş, süt, meyve ve yumurta gibi protein, karbonhidrat ve yağ dengesine dikkat edilen sağlıklı besinler yer alıyor. Paketler, çocukların dengeli beslenmesine uygun şekilde planlanıyor ve kalite kriterleri gözetilerek hazırlanıyor.

Hazırlanan paketler, 20 ilçede ilkokul çağındaki çocukların evlerine götürülerek ailelerine teslim ediliyor. Belediye, teslimatları yaparken ailelerin onurunu gözeten bir yaklaşım benimsediğini vurguluyor.

Başvuru ve değerlendirme süreci:

Beslenme paketi desteğinden faydalanmak isteyen aileler 444 40 10 numaralı hattan Yakın Çözüm Çağrı Merkezini arayıp kayıt oluşturabiliyor. Yapılan başvurular, uzman sosyologlar tarafından değerlendiriliyor ve uygun görülen ailelerin çocuklarına paketler her hafta başında ulaştırılıyor.

Ahmet Akın uygulamaya dair, "Kendi evladımıza kahvaltı hazırlar gibi özenle hazırladığımız beslenme paketlerini çocuklarımızın ailelerine teslim ediyoruz" şeklinde konuştu. Akın, ayrıca şu ifadeyi kullandı: "Hiçbir çocuk bu memlekette sabah kahvaltı etmeden okula gitmeyecek."

Belediye yetkilileri, programın amacının yalnızca beslenmeyi desteklemek olmadığını; aynı zamanda çocukların okuldaki sosyal onurunu korumak ve ailelere sağlık odaklı destek sunmak olduğunu belirtiyor. Sürecin şeffaf ve düzenli yürütülmesi için saha denetimleri ve uzman kontrolleri devam ediyor.

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