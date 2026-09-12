Darbe mirasını hatırlatan mesaj: Van OSB başkanı Memet Aslan'dan 12 eylül değerlendirmesi

Van OSB yönetimi başkanından 12 eylül mesajı:

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde yayımladığı mesajda darbelerin toplumsal, hukuki ve ekonomik etkilerine dikkat çekti.

Aslan'ın değerlendirmesi:

"12 Eylül 1980’de yaşanan darbe bu toprakların sahiplerine, memleketin maliklerine karşı yapılmış bir askeri cuntanın operasyonudur. Halka rağmen güya halk adına yapılmış dikta hareketidir. Demokrasimize, hukukumuza yapılmış haince bir suikasttır. 40 yıl önce bugün bu ülkenin yaşadığı askeri darbenin toplumsal bünyemizde oluşturduğu sarsıntıyı hala atlatabilmiş değildir. 12 Eylül, daha önceki darbeler gibi belli siyasal bir gruba dayanmayan, tüm siyasal gruplara derecesi değişmekle birlikte zulmeden, herkese eski Türkiye rejiminin gerçek sahibinin generaller olduğunu gösteren bir darbeydi. Halkı yok sayan, millet iradesine yapılmış derdest bir harekettir. Ülkemizi yıllarca ekonomide, hukukta, demokraside ve özgürlüklerde geri götürmüştür. Oluşturduğu sosyal tahribat hala onarılmamıştır. Tüm toplum kesimlerine karşı çok acımasızca işkence ve zulüm reva görülmüştür. ’İdam etmeyeceğiz de besleyecek miyiz’ anlayışı ile insanımızı dar ağaçlarında sallandırmışlardır. 12 Eylül öncesi bir darbe ortamının özel harp ve kontrgerilla yöntemleriyle oluşturduğu, yani önce yangın çıkarılıp sonra kahraman itfaiyeci rolü oynandığı açık. Halkın yaşamış olduğu bu travma, yıllarca sosyal ve etnik dokuyu zedeler sonuçlar doğurmuştur. 12 Eylül 1980 sonrası yaşanan ülkeye ve halka büyük maliyetleri olan 28 Şubat Post Modern Darbe ve 15 Temmuz 2016 yaşanan askeri ve sivil darbe girişimleri de onun menfi sonuçlarıdır. Bu darbe, cunta ve tüm kalkışmalar dış güçler ve onların ülke içindeki türev ve uzantıları tarafından organize edilmiştir. Ama artık bu millet bu tür hukuksuz ve zorba girişimlere asla müsade etmeyeceğini göstermiştir. Ülkenin geleceğine, milletin birliğine ve vatanın bölünmezliğine yönelik her türlü eylem ve girişim sonuçsuz kalacaktır. Hiç bir gücün bu topraklar üzerinde hesap yapma fırsatı olmayacaktır. Aziz milletin sağduyulu ve vefakar evlatları her türlü hain girişime müsade etmeyecekler. Bunun en güzel cevabını 15 Temmuz’da vermiştir. Artık darbeler ve cuntalar dönemi kapanmıştır. Demokrasimize ve milli irademize yönelik her türlü eylemi lanetliyorum. Ülkemizin birliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve demokrasimiz için hayatlarını ortaya koyan herkesi rahmetle ve minnetle yad ediyorum" dedi.

Darbe mirası ve toplumun tepkisi:

Aslan mesajında darbelerin yalnızca yönetim değişikliğine yol açmadığını; uzun vadede ekonomi, hukuk ve sosyal dokuda onarılması zor yaralar bıraktığını belirtti. Mesajda 28 Şubat ve 15 Temmuz olaylarına atıf yapılarak, milletin birlik ve direnişinin darbelerin etkisini kırdığı vurgulandı. Aslan, demokrasinin korunması gerektiğini tekrarlayarak darbeleri ve cuntaları lanetledi ve demokrasi uğruna hayatını kaybedenleri rahmet ve minnetle andı.

VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEMET ASLAN, 12 EYLÜL DARBESİNİN YIL DÖNÜMÜ NEDENİYLE BİR MESAJ YAYIMLADI.