Elektrik-elektronik sektöründe 20 milyar dolar hedefi

Sektörün büyüme grafiği:

Elektrik-elektronik sektörü 2026 yılını 20 milyar dolar ihracatla tamamlamayı hedefliyor. Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Kavaklıoğlu, bu büyümenin sürdürülebilir kılınması için geleneksel yöntemlerin ötesinde bir yol haritasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Kavaklıoğlu'nun verdiği rakamlar, sektörün son yıllardaki ivmesini ortaya koyuyor: 2021: 14,4 milyar dolar, 2022: 15,5 milyar dolar, 2023: 16,5 milyar dolar, 2024: 17 milyar dolar ve 2025: 18 milyar dolar. 2026'nın ocak-ağustos döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemindeki 11,6 milyar dolar seviyesinden yüzde 11 artışla 12,8 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde kilogram başına ihracat birim fiyatı da 7,71 dolardan 9,16 dolara yükseldi.

Küresel stratejiler ve dijital dönüşüm:

Kavaklıoğlu, sektörün rekabet gücünü artırmak için yurt dışında doğrudan dağıtım kanalları kurma, şirket ve marka satın almaları ile dijital dönüşüm ve yapay zekâ yatırımlarını önceliklendirmek gerektiğini belirtti. Yerel distribütör yerine doğrudan pazara ulaşmanın hem katma değeri artıracağı hem de müşteriye yakınlığı güçlendireceği vurgulandı.

ABD pazarı örneğini öne çıkaran Kavaklıoğlu, alt sektörlere göre farklı stratejiler geliştirilmesi gerektiğini, bazı pazarlarda sıfırdan kurmak yerine o ülkede faaliyet gösteren şirket veya markaların satın alınmasının hızlı büyüme sağlayabileceğini söyledi. Kamu desteği konusunda ise hibe yerine doğru projeleri teşvik edecek, uygun maliyetli ve uzun vadeli finansman modellerinin önemine dikkat çekti.

Bölgesel normalleşme ve tedarik avantajı:

Kavaklıoğlu, yakın coğrafyada yaşanabilecek normalleşmenin Türk elektrik-elektronik sektörü için önemli fırsatlar yaratabileceğini belirtti. Suriye'de şartların iyileşmesi durumunda beyaz eşyadan kabloya, trafodan jeneratöre kadar birçok ürün grubunda talep oluşabileceğini; benzer fırsatların Ukrayna'nın yeniden yapılanma döneminde de ortaya çıkabileceğini ifade etti. Türkiye'nin coğrafi yakınlığı, üretim kapasitesi ve hızlı tedarik kabiliyeti bu süreçte avantaj sağlıyor.

Sonuç olarak Kavaklıoğlu, hedefin yalnızca 20 milyar dolar olmakla kalmayıp sektörün daha yüksek katma değer üreten, küresel pazarlarda konumunu güçlendiren bir yapıya taşınması gerektiğini vurguladı. Kapasite kullanımı, makine verimliliği, üretim süreçleri ve veri yönetimi başta olmak üzere her alanın yeniden analiz edilmesi gerektiğini belirterek dijitalleşme ve verimlilik uygulamalarının öncelikler arasında olduğunu söyledi.

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ BAŞKANI MEHMET KAVAKLIOĞLU