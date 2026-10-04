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Bayrampaşa'da evinde çok sayıda mühimmat bulunan kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi'ndeki evde 3 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ile 95 adet mühimmat ele geçirdi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 22:21

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bayrampaşa'da evinde çok sayıda mühimmat bulunan kişi gözaltına alındı

Bayrampaşa'da evde silah ve mühimmat bulundu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi Mehmetçik Sokak'ta bir ikamete yaptığı operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

arama detayları:

Ekiplerin adresinde yaptığı aramada 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 49 adet fişek ve 46 adet av tüfeği kartuşu bulundu. Toplamda 95 adet mühimmat ele geçirildiği kaydedildi.

şüphelinin yakalanması ve işlemler:

Adreste bulunan şahsın, İsmet Hüseyin D. (21) olduğu tespit edildi ve ekiplerce gözaltına alındı. Şahıs, işlemlerinin yürütülmesi için Bayrampaşa Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. İşlemleri tamamlanan zanlının adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından sürdürülüyor; ekiplerin bulguları ve ele geçirilen malzemeler adli süreçte delil olarak değerlendirilecek.

BAYRAMPAŞA’DA, RUHSATSIZ TABANCA BULUNDURAN ŞAHISLARA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA 1...

BAYRAMPAŞA’DA, RUHSATSIZ TABANCA BULUNDURAN ŞAHISLARA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI. ŞÜPHELİ ŞAHSIN ADRESİNDE, RUHSATSIZ TABANCA, AV TÜFEĞİ VE FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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