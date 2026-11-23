Osmancık'ta operasyon:

Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "silahla tehdit" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarına ilişkin yürütülen çalışmalarda bir adreste arama yaptı. Arama sonucunda şüpheli konumunda değerlendirilen kişi hakkında işlem başlatıldı.

Ele geçirilenler:

Aramalarda 3 adet tabanca, 4 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, 1 adet av tüfeği fişeği, 5 gram uyuşturucu madde ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili olduğu belirtilen K.U. isimli şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÇORUM’UN OSMANCIK İLÇESİNDE BİR ADRESTE YAPILAN ARAMALARDA, 4 ADET SİLAH VE BİR MİKTAR UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ. KONUYLA İLGİLİ 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.